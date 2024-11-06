Трамп объявил себя президентом, но в должность он вступит еще не скоро: когда это произойдет

До 25 декабря голоса выборщиков должны поступить главе Сената

Хотя кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп уже объявил себя избранным президентом США, официальное решение об избрании 47-го президента коллегия выборщиков примет в декабре этого года. Инаугурация нового главы Штатов намечена на 20 января 2025 года.

"Телеграф" рассказывает, что будет проходить на политической арене США после завершения голосования на выборах президента. Итоги выборов в США определяет Коллегия выборщиков (Electoral College). Это второй этап выборов, по сути он формальный и ничего не изменит в картине голосования, однако так или иначе, он еще впереди.

Голосование Коллегии выборщиков (уполномоченных представителей штатов) учитывает результаты голосования граждан США, но не обязательно точно воспроизводит ее. В Коллегию входят 538 выборщиков, на основе результатов голосования в каждом штате, они выбирают президента и вице-президента США.

Количество избирателей от каждого штата зависит от числа его населения. Так, Калифорния, самый населенный штат, имеет 55 избирателей. В то же время меньшие по населению штаты, такие как Вайоминг, имеют всего по 3 избирателя.

17 декабря избиратели встретятся в своих штатах и округе Колумбия, чтобы избрать президента и вице-президента

до 25 декабря голоса избирателей должны поступить главе Сената — это вице-президент Камала Гаррис и архивариусу

6 января состоится совместное заседание Конгресса и при подсчете голосов Коллегией выборщиков. Ее глава — вице-президент объявляет результаты выборов. Именно в этот день в 2020 году поклонники Трампа атаковали Капитолий, пытаясь остановить подсчет

20 января должна состояться инаугурация победителя выборов и его вице-президента. Они официально примут присягу.

Интересно, что на 26 ноября запланировано вынесение приговора Дональду Трампу по делу о выплате денег порнозвезде. Он был отложен во избежание спекуляций относительно политического давления накануне выборов. Если Трамп будет признан виновным, он может стать первым президентом США, осужденным по делу о фальсификации документов, чтобы скрыть выплаты порнозвезде. Речь идет о подделке деловой отчетности с целью утаивания выплаты денег за молчание порнозвезде Сторми Дэниелс за несколько недель до выборов 2016 года.

Как сообщал "Телеграф", Дональд Трамп выступил с речью перед группой своих поклонников в штате Флорида. Он вышел под песню God Bless the USA и де-факто объявил себя победителем в президентских выборах. Он заявил, что его президентство станет золотой эпохой для Штатов и пообещал "окончить все войны".