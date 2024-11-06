Запланированная вечеринка Харрис в Вашингтоне закончилась неожиданно (фото)

Сторонники демократов подавлены

Кандидат на пост президента США от Демократической партии и нынешний вице-президент Камалла Харрис, по всей видимости, проиграла выборы. Она отменила вечеринку в Вашингтоне и не появилась перед своими сторонниками.

Разочарованные американцы просто разошлись по домам и оставили после себя кучи мусора и брошенные флаги Америки. Об этом сообщают в соцсетях.

Камалла Харрис планировала выступить с речью перед группой своих сторонников возле Говардского университета в Вашингтоне. Здесь была организована специальная площадка с большим экраном, сценой и длинными рядами стульев.

Люди пришли на вечеринку и ждали появления Харрис, однако она отменила мероприятие и не вышла к своим избирателям.

Разочарованные американцы разошлись по домам и оставили после себя пустые стулья, горы мусора и американские флаги, которые небрежно бросали в коробки и на газон.

Данное зрелище выглядит действительно удручающе и показывает уровень разочарования избирателей, которые отдали свои голоса за демократов.

При этом кандидат в президенты США Дональд Трамп выступил с речью перед группой своих сторонников в Уэст-Палм-Бич, штат Флорида. Он вышел под песню "God Bless the U.S.A" и де-факто объявил себя победителем в выборах президента.

Напомним, выборы в США проходят в два этапа. Во вторник, 5 ноября, состоялось общенациональное голосование, а 17 декабря – голосование избирателей, представляющих каждый из 50 штатов и округ Колумбия.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что Путин странно поздравил Трампа с победой. Представители российских властей и элиты сделали это непублично через "знакомых" по линии российского МИДа.