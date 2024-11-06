Запланована вечірка Гарріс у Вашингтоні закінчилася несподівано (фото)
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Прихильники демократів пригнічені
Кандидатка на пост президента США від Демократичної партії і нинішя віце-президентка Камалла Гарріс скоріше за все програла вибори. Вона скасувала вечірку у Вашингтоні і не з'явилася перед своїми прихильниками.
Розчаровані американці просто розійшлися по домівках і залишили після себе купи сміття і кинуті прапори Америки. Про це повідомляють у соцмережах.
Камалла Гарріс планувала виступити з промовою перед групою своїх прихильників біля Говардського університету у Вашингтоні. Тут був організований спеціальний майданчик з великим екраном, сценою та довгими рядами стільців.
Люди прийшли на вечірку і чекали на появу Гарріс, проте вона скасувала захід і не вийшла до своїх виборців.
Розчаровані американці розійшлися по домівках і залишили по собі порожні стільці, гори сміття та американські прапори, які недбало кидали у коробки та на газон.
Дане видовище виглядає справді гнітюче і показує рівень розчарування виборців, які віддали свої голоси за демократів.
При цьому кандидат у президенти США Дональд Трамп виступив із промовою перед групою своїх прихильників у Вест-Палм-Біч, штат Флорида.
Він вийшов під пісню God Bless the USA і де-факто оголосив себе переможцем у виборах президента.
Нагадаємо, вибори в США проходять у два етапи. У вівторок, 5 листопада, відбулося загальнонаціональне голосування, а 17 грудня – голосування виборців, які представляють кожен із 50 штатів та округ Колумбія.
Раніше "Телеграф" розповідав, що Путін дивно привітав Трампа з перемогою. Представники російської влади та еліти зробили це непублічно через "знайомих" по лінії російського МЗС.