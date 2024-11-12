Трамп официально назначил Майка Уолтца советником по нацбезопасности

Уолтц поддерживал оказание помощи Украине, но с определенными условиями

Избранный президент США Дональд Трамп назначил конгрессмена-республиканца Майка Уолтца своим советником по национальной безопасности. Уолтц стал первым бывшим "зеленым беретом", вошедшим в Конгресс США.

В новой должности политик будет координировать действия различных ведомств и информировать президента по ключевым вопросам национальной безопасности. Об этом сообщил сам Дональд Трамп в собственной соцсети Truth Social.

Что известно о Волтце

Конгрессмен от Флориды Майкл Уолтц представляет Республиканскую партию и известен своей критикой политики администрации Байдена по отношению к Украине. Он отмечает отсутствие четкой стратегии завершения войны и требует усиления санкционного давления на Россию.

Уолтц поддерживал оказание помощи Украине, но с определенными условиями. Среди них увеличение вклада европейских союзников и дополнительный контроль за использованием средств. Политик неоднократно заявлял о необходимости дипломатического разрешения конфликта.

В Конгрессе Уолтц зарекомендовал себя как активный критик Китая. Он продвигал законодательные инициативы по уменьшению зависимости США от китайских критических минералов и защиты американских университетов от шпионской деятельности КНР.

В должности советника по нацбезопасности Уолтц будет заниматься широким кругом вопросов — от поддержки Украины до реагирования на обострение ситуации на Ближнем Востоке. Эта должность не нуждается в утверждении Сенатом.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, какова позиция Марко Рубио и Майкла Волтца относительно войны в Украине. Обеих называют политическими "ястребами".