Трамп готує несподіваний план, який може вдарити по Росії

Його команда займається широкомасштабним енергетичним пакетом заходів

Дональд Трамп, який незабаром займе крісло нового президента Америки, збирається збільшити обсяги буріння нафтових свердловин біля узбережжя США та на федеральних землях. За його словами, при ціні нафти на рівні $40 за барель, Росія не зможе далі продовжувати вести бойові дії.

Це рішення справді здатне "вдарити" по Кремлю і вже викликає тривогу серед російських чиновників. Про це повідомляється в матеріалі Reuters.

Дональд Трамп та його команда впритул працюють над широкомасштабним енергетичним пакетом заходів, який буде представлений протягом кількох днів після його вступу на посаду. Він передбачає масову розробку нафтових свердловин та схвалення експортних дозволів для нових проектів у галузі зрідженого природного газу.

Видобуток нафти планується активізувати як на узбережжі США, так і на федеральних землях.

"У нас більше чорного золота, ніж у будь-якої іншої країни у світі! Більше, ніж у Саудівської Аравії, більше, ніж у Росії", — заявив Трамп.

На його думку, за ціни нафти на рівні $40 за барель Росія не зможе далі продовжувати вести бойові дії. Крім цього, Трамп заявляв, що заробить цілий статок на продажі енергоресурсів до Європи і тому видобуток нафти особисто для нього стоїть в пріоритеті.

Нагадаємо, експосол США в Україні та директор Євразійського центру Atlantic Council Джон Хербст заявив про те, що Дональд Трамп однозначно має певні "важелі, щоб вплинути на Путіна". Питання лише в тому, чи він готовий їх дійсно використати.

За його словами, Путін однозначно не погодиться добровільно залишити територію України і Трампу доведеться "виконати величезну роботу".

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Трамп добиватиметься укладання мирної угоди між Москвою та Києвом будь-якими шляхами. Ця угода потрібна йому виключно заради грошей, і він переслідує корисливі мотиви. Йдеться про те, що Україна має в своєму розпорядженні мінеральні ресурси і рідкісноземельні метали на суму близько $7 трильйонів. Зокрема, сюди входять: уран, титан, літій, графіт та інші стратегічні ресурси.