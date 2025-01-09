Президент Мексики жестко ответила Трампу на предложение переименовать Мексиканский залив: даже карту показала

В Мексике предложили не останавливаться с переименованиями

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум ответила на предложения избранного президента США Дональда Трампа переименовать Мексиканский залив в Американский залив. При этом эксперты до сих пор пытаются понять, является ли ее ответ шуткой или проявлением жесткости.

Об этом пишет The Guardian. Шейнбаум напомнила, что в учредительном документе Мексики от 1814 года Северная Америка называлась "Мексиканская Америка".

"Звучит неплохо, не так ли?", — спросила у аудитории президент страны, показав старую карту континента.

При этом она напомнила, что Мексиканский залив получил свое название в 1607 году и это название признано ООН.

Также во время выступления Шейнбаум ответила на заявление Трампа о том, что Мексикой правят наркокартели: "Мексикой правит народ".

"Юмор может быть хорошей тактикой. Он демонстрирует силу, на что Трамп и реагирует. Вероятно, это был правильный выбор в этом вопросе", — оценил ее слова вице-президент Совета Америк Брайан Винтер.

Однако он добавил, что эта тактика будет работать не всегда, поскольку администрация Трампа в любом случае будет требовать от южного соседа содействия в вопросах иммиграции, наркотиков и торговли.

До этого Трамп уже грозил ввести 25% пошлины на импорт из Мексики, на что Шейнбаум заявила, что введет зеркальные меры, а также предупредила, что эти шаги грозят потерей рабочих мест в обеих странах.

Вместе с тем, она более мягко восприняла позицию будущей администрации США по вопросам иммиграции, поскольку и сама поддерживает усилия по предотвращению миграции людей на север.

Как сообщал "Телеграф", 7 января избранный президент США Дональд Трамп сделал ряд резонансных заявлений. В частности, он дал понять, что не исключает военного или экономического давления с целью взять под контроль Гренландию и Панамский канал.