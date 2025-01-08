"Найдут решение в краткие сроки": Келлог рассказал, как Трамп хочет "спасти" Украину

Чиновник говорит, что у сторон "мало времени"

Новая администрация США не отказывается от цели завершить российское вторжение в Украину и хочет уложиться в "краткие сроки" после инаугурации Дональда Трампа. При этом, там заверяют, что Вашингтон не намерен давать что-либо России.

Об этом рассказал будущий специальный представитель США по вопросам Украины и России Кит Келлог в эфире Fox News. По его словам, Трамп и он сам хорошо понимают, что у них есть мало времени на то, чтобы найти решение.

"Он хочет закончить ее (войну, — ред) как можно быстрее. Потому что, если вы посмотрите на разрушения, на то что происходит внутри Украины, одни лишь потери, они невообразимы. Российские потери, украинские потери, ущерб их городам. Это война, которая должна закончится и я уверен, что он способен это сделать", — сказал Келлог.

По словам чиновника, у Трампа нет желания что-либо отдать россиянам или Владимиру Путину, но он хочет "спасти Украину и ее суверенитет", а также обещает, что это будет "справедливо и честно".

Он также уклонился от комментария по поводу слов Трампа об Украине в НАТО, но назвал ошибкой решение действующего президента Джо Байдена отказаться от переговоров с Путиным.

"Мы создадим условия для президента (Трампа, — ред), когда он войдет в должность, Путина и президента Зеленского. Я думаю они придут к приемлемому решению в краткие сроки. И когда я говорю о кратких сроках, то для себя персонально и на профессиональном уровне я бы сказал, давайте установим их на уровне ста дней и будем вести обратный отсчет", — сказал Келлог.

Как сообщалось ранее, Владимир Зеленский ранее призвал не делать поспешных выводов о том, какой будет политика США после прихода ко власти Дональда Трампа.