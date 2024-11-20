Укрепление связей? Трамп и Маск вместе посетили запуск ракеты Starship

19 ноября Трамп и Маск посетили пусковую площадку SpaceX вблизи границы с Мексикой.

Новоизбранный президент США Дональд Трамп и руководитель компании SpaceX Илон Маск вместе посетили шестой запуск многоразовой ракеты Starship. Таким образом, Маск, похоже, продолжает укреплять свое влияние в окружении нового президента США.

Об этом сообщает Associated Press. Отмечается, что две недели Маск провел в имении Трампа в Мар-а-Лаго, но теперь, похоже, настал черед Маска устраивать прием президенту.

19 ноября оба посетили пусковую площадку SpaceX "Бока Чика" вблизи границы с Мексикой, с которой запускали Starship. Трамп во время визита внимательно слушал объяснение о том, как будет работать тестовый пуск и посмотрел на запуск ракеты. Он прошел не идеально: многократный ускоритель не вернулся на стартовую площадку, как было в октябре, а упал в Мексиканский залив.

Однако, отмечает издание, присутствие Трампа доказывает, что влияние Маска в окружении нового президента очень велико и может иметь серьезные последствия для американской внутренней и внешней политики. Не говоря уже о том, что Маск все больше вмешивается в работу американского правительства.

Отметим, что Маск уже вызывает раздражение в окружении Трампа из-за того, что ведет себя "как будто он сопрезидент". Миллиардер почти не выходит из резиденции Мар-а-Лаго и постоянно вмешивается в работу переходной команды.

Недавно Трамп назначил Илона Маска и Вивека Рамасвами руководителями нового Департамента эффективности правительства. Это произошло после того, как миллиардер поддержал Трампа на выборах.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что Маск принимал участие в разговоре Трампа и Зеленского. Миллиардер становится очень влиятельным человеком в администрации избранного президента США Дональда Трампа.