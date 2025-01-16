Команда Трампа уже придумала, как надавить на Россию для достижения мира

Рассматриваются два основных сценария

Советники Дональда Трампа разрабатывают широкомасштабную стратегию санкций, чтобы способствовать достижению дипломатического соглашения между Россией и Украиной уже в ближайшие месяцы. Над обсуждением этого вопроса работают авторитетные американские чиновники.

Об этом сообщает издание Bloomberg. При этом сейчас планы команды Трампа находятся на ранних стадиях разработки и, в конечном итоге, будут зависеть от самого избранного президента.

На данный момент известно, что рассматриваются два основных подхода:

набор "политических рекомендаций". Если будущая администрация посчитает, что урегулирование войны в Украине не за горами, то будет включен режим "добросовестных мер в пользу попавших под санкции российских производителей нефти, которые могут помочь заключить мирное соглашение". То есть — смягчение санкций против РФ;

новые санкции и усиление давления. Если команда Трампа поймет, что Россия отказывается идти на прекращение войны и не хочет садиться за стол переговоров, то санкции против Кремля будут усилены.

"То, какой подход в итоге выберет Трамп, будет иметь решающее значение для мирового рынка нефти… При этом пны команды Трампа находятся на ранних стадиях и в конечном итоге зависят от самого избранного президента", — сообщает Bloomberg.

По информации издания, в обсуждении стратегии участвуют некоторые кандидаты в кабинет министров Трампа, а также бывшие чиновники, занимавшиеся вопросами санкций в его первой администрации. Кроме того, в обсуждении участвуют несколько консервативных аналитических центров.

"Советники Трампа в конечном итоге будут бороться с тем же вопросом, что и администрация Байдена — как избежать крупных сбоев поставок и цен на нефтяном рынке в то время, когда Вашингтон ввел обширные санкции против трех крупнейших мировых производителей. Еще одна проблема: калибровка правильного баланса между использованием инструментов экономической войны и желанием сохранить статус доллара как мировой резервной валюты", — резюмирует Bloomberg.

Напомним, Россия не собирается завершать войну в Украине, если Киев и страны-союзники Украины не выполнят требования Москвы. Речь идет об отказе от вступления Украины в НАТО, нейтральном статусе и фактическом разоружении для Украины, что открывает двери для вероятного нового российского вторжения.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что президент Владимир Зеленский объяснил слова Трампа об Украине в НАТО и призвал не делать поспешные выводы.