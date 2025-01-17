Трамп идет к власти со своей командой. Кто они и как относятся к Украине

Он станет 47-м главой Белого дома

Уже 20 января Дональд Трамп станет новым президентом США. Он уже определился с членами своей команды.

"Телеграф" рассказывает, кого Трамп избрал на ключевые должности. Эти люди через считанные дни приступят к работе.

Госсекретарь США — Марко Рубио

53-летний сенатор от штата Флорида имеет репутацию одного из самых решительных сторонников жесткой внешней политики в команде Трампа. Он последовательно поддерживает решительный подход в отношениях с такими странами, как Иран, Китай и Куба.

Однако его взгляды на украинский вопрос вызывают беспокойство. Рубио не только проголосовал против пакета помощи Украине на сумму 61 миллиард долларов, но и настаивает на приоритетности мирных переговоров вместо возобновления территориальной целостности Украины. По его убеждению, дипломатическое урегулирование – это единственно возможный путь завершения конфликта.

Рубио станет первым госсекретарем латиноамериканского происхождения. Эксперты считают, что такой выбор Трампа направлен на усиление поддержки среди латиноамериканского сообщества США.

Министр обороны США — Пит Хегсет

О выдвижении телеведущего Fox News и ветерана Пита Хегсета на должность министра обороны Трамп сообщил в Truth Social 12 ноября. Он является сторонником позиции "Америка превыше всего". Бывший офицер Национальной гвардии служил в Афганистане, Ираке и Гуантанамо.

Уже восьмой год Пит Хегсет работает на телеканале Fox News, который считается лояльным республиканцам. Он комментатор всех основных программ.

В первые дни полномасштабной войны Хегсет называл главу России Владимира Путина военным преступником, желающим восстановить СССР и выступал за ускорение помощи Киеву. В то же время он называл "раздутым" мнение о том, что Россия после Украины может напасть на другие страны Европы.

Директор национальной разведки США — Тулси Габбард

До октября 2022 года Тулси Габбард была членом Демократической партии, а потом назвала ее "элитарной кабалой разжигателей войны" и перешла к республиканцам. Она заявляла, что Украина "не стоит защиты" от России, поскольку якобы не является демократической страной.

"Поджигатели войны утверждают, что мы должны защищать Украину, потому что это "демократия", но они врут. Украина действительно вообще не демократия", — говорила она незадолго до вторжения.

Кроме того, будущая глава национальной разведки США обвиняла действующего президента Джо Байдена, который якобы специально подталкивал Путина к нападению, чтобы ввести против него санкции. В 2022 году Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины назвал Габбард распространяющим российскую дезин.

Генеральный прокурор США — Мэтт Гетц

Ультраправый конгрессмен из Флориды, в свое время вынесший на голосование предложение отправить спикера Палаты представителей в отставку. Это привело к тому, что пакет помощи Украине "завис" и был проголосован только в апреле 2024 года.

В феврале 2023 года Мэтт Гетц представил резолюцию, призывающую прекратить военную и финансовую поддержку Украины. А в июле того же года он предложил поправку в оборонный бюджет с аналогичным требованием. Она не была проголосована, но поддержали ее 70 республиканцев.

Глава аппарата Белого дома – Сьюзан Уайлз

Впервые в истории Соединенных Штатов этот пост занимает женщина. 67-летняя Уайлз считается ключевой фигурой успешной избирательной кампании Трампа.

Она смогла организовать Трампу дисциплинированную кампанию и сделала так, что демократы почти до конца считали, что дела у Трампа в этом направлении идут не очень хорошо. Уайлз не имеет опыта работы в федеральном правительстве – зато имеет тесные связи с Трампом и отличается пониманием его мыслей и целей.

Общий стаж Вайлз в политике превышает 40 лет. Она работала на президентов, мэров, губернаторов, членов Конгресса, возглавляла предвыборные кампании ряда политических деятелей в США в 2010, 2016, 2018 и 2020 годах. На Трампа она работала с 2016 года и внесла большой вклад в его победу на выборах и тогда, и в 2024 году.

Советник по национальной безопасности — Майк Уолтц

Конгрессмен из Флориды и ветеран сил спецопераций. Сначала поддерживал помощь Украине и даже приезжал в Киев в составе делегаций конгресса. Но в апреле 2024 года голосовал против дополнительного финансирования на $60 млрд. Он заявлял, что "эпоха бездонных чеков для Украины от Конгресса закончилась" и подчеркивал, что Европа должна сделать больше.

В то же время, он критиковал Белый дом за медленную и несвоевременную поддержку Украины, а также за недостаточные санкции против энергетического сектора России. Майк Уолтц считает, что если Путин добьется успеха в Украине, он не остановится и будет пытаться втянуть в войну страны НАТО.

Специальный представитель США в Украине — Кит Келлог

В апреле 2024 года Кит Келлог вместе с другим экс-чиновником первой администрации Трампа Фредом Флейтцем опубликовали свой план окончания войны в Украине. Он состоит в том, что США будут продолжать вооружать Украину, если и согласится вести переговоры с Россией.

Оружия должно быть достаточно, чтобы Кремль больше не пытался напасть на Украину. Именно усиление помощи должно стать рычагом давления, чтобы посадить Россию за стол переговоров.

План также предусматривал частичное снятие санкций с РФ и нормализацию отношений. Украине же предлагалось пока отложить планы вступления в НАТО в обмен на комплексное мирное соглашение с многочисленными гарантиями безопасности. Украину при этом не заставляли бы отказывать от территорий, однако возвращать их будет предложено дипломатическим путем.

Спецпосланники Трампа в Голливуде

Кроме того, Трамп объявил известных актеров Сильвестра Сталлоне, Мела Гибсона и Джона Войта своими спецпосланниками в Голливуде. Их задача — вернуть Голливуду его величие, ведь, по словам будущего главы Белого дома, за время президентства Байдена, он "потерял много клиентов из-за зарубежных стран".

"Эти трое очень талантливых людей будут моими глазами и ушами, и я выполню то, что они предложат. Это снова будет, как и сами Соединенные Штаты Америки, Золотой век Голливуда!", — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что советники Трампа поддерживают идею исключить возможность членства Украины в НАТО из повестки дня и заморозить конфликт на нынешних линиях фронта. При этом точные контуры мирного плана новоизбранного президента США продолжают активно обсуждаться.