"Игра в американского кальмара": в сети сравнивают инаугурационные фото Трампа разных лет

Не всем понравилось фото, критикуют даже американцы

В США за несколько дней до инаугурации представили официальный портрет новоизбранного президента Дональда Трампа. Он кардинально отличается от прошлого.

Об этом сообщило издание Sky News Australia. Некоторые пользователи соцсетей заметили, что новый портрет избранного президента Соединенных Штатов несколько похож на его фото, сделанное в тюрьме округа Фултон в 2023 году.

Портрет Трампа всколыхнул соцсети

В преддверии церемонии в социальных сетях появилась официальная брошюра с портретом избранного президента Дональда Трампа. Наблюдатели отметили поразительное сходство с фотографией Трампа в августе 2023 года, сделанной в тюрьме округа Фултон в Атланте после его сдачи по делу об избирательном рэкете.

Кроме того, пользователи сети Х шутят, что фото Трампа выглядит так, будто он пережил инсульт.

Пишут пользователи Х о портрете Дональда Трампа

Кроме того, в комментариях под сообщениями в сети Х люди сравнивали его жест на фото со взглядом Кудрика. "Взгляд Кубрика" — один из самых известных режиссерских приемов режиссера Стэнли Кубрика. Метод композиции кадра, когда персонаж смотрит на камеру с наклоном вперед, чтобы передать зрителям, что они находятся на пике своего расстройства.

Сравнивают мимику со взглядом Кудрика

В Украине также обратили внимание на обновленное фото Дональда Трампа. Корреспондент Голоса Америки в Пентагоне опубликовал портреты для сравнения.

В комментариях к этому посту люди не сдерживали своих эмоций. Некоторые даже сравнивали портрет с популярным фильмом "Игра в Кальмара".

Сравнили фото с фильмом "Игра в кальмара"

Украинский политик Леонид Емец на Facebook-странице опубликовал обновленный инаугурационный портрет Трампа и прошлую версию.

"До инаугурации Трампа осталось три дня. Ожидаете? Я очень. Пс. Официальные фото прошлого и нынешнего входа в должность Президента США", — написал он к фото.

Инаугурация Трампа – что известно

Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа запланирована на 20 января, как ожидается, церемония начнется в 19:00 (по Киеву). После этого Трамп станет официально 47 президентом США. Кроме Трампа к присяге будет приведен и вице-президент Джей Ди Венс.

Илон Маск, Марк Цукерберг и Джефф Безос станут почетными гостями на инаугурации Дональда Трампа. Маск, активно поддерживавший Трампа во время предвыборной кампании, даже возглавляет новый орган для улучшения правительственных процессов. Кто еще будет на инаугурации Дональда Трампа – читайте в материале "Телеграфа" по ссылке.

Также "Телеграф" ранее писал, что депутат от "Слуги народа" пафосно отказался от инаугурации Трампа.