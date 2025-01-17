Меры предосторожности и ковидные маски. Какой была инаугурация Байдена четыре года назад (видео)

Присяга Байдена была 59-й инаугурацией президента США

Считанные дни остались до инаугурации Дональда Трампа. 20 января он станет 47-м президентом США и вторым, кто возглавлял страну дважды, но не две каденции подряд.

В преддверии исторического события "Телеграф" решил вспомнить, как проходила инаугурация его предшественника, Джо Байдена, в 2021 году. Его приходу к власти предшествовали беспорядки — вечером 6 января сторонники Трампа, который тогда был действующим президентом, но проиграл выборы, начали штурм здания Конгресса. Протестующие сорвали заседание Сената, которое должно было утвердить результаты выборов президента США, где победил Байден.

Протестующие прорвались в помещение, произошли столкновения с полицией. В них погибли пять человек — две женщины и три мужчины, один из которых был правоохранителем. Трамп отправил в Конгресс Национальную гвардию. Вместе с Байденом он призвал прекратить протесты, однако ряд социальных сетей заблокировали Трампа, поскольку услышали в его речи призывы, которые, напротив, подстрекали протестующих на штурм. Нацгвардия и полиция в конце концов зачистили здание Капитолия от протестующих. Работа Сената продолжилась. 7 января Конгресс США утвердил Байдена победителем президентских выборов.

Церемония инаугурации Байдена прошла 20 января 2021 года. В этот же день Трамп покинул Белый дом. Трамп накануне инаугурации объявил в Вашингтоне чрезвычайное положение, а ФБР предупредило об опасности вооруженных выступлений. Церемония проходила при чрезвычайных мерах безопасности, а ее процедура была изменена из-за пандемии COVID-19.

Инаугурация Байдена проходила на Западном фронте Капитолия США в Вашингтоне. Сначала прозвучали выступления нескольких официальных лиц, затем зачитали молитву и Леди Гага спела гимн США.

Первой присягу приняла вице-президент Камала Гаррис, а после нее — президент. К присяге Байдена приводил главный судья Верховного суда Джон Робертс.

"Я, Джозеф Байден, клянусь, что добросовестно буду выполнять обязанности президента Соединенных Штатов и делать все, что в моих силах, чтобы поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов. Да поможет мне Бог", — сказал Байден, после чего официально стал 46-м президентом США.

Он принял присягу, возложив руку на Библию, которая хранится в его семье с 1893 года. После этого новый президент выступил с 21-минутной речью, в которой призвал американцев к единению.

"Мы, американцы, неустанны, оптимистичны и мы строим нацию, которой мы должны быть. Я благодарен представителям обеих партий, члены которых здесь присутствуют, и президентам, которые были передо мной. Я знаю, что наша Конституция незыблема и верю в мощь нашей нации", — сказал Байден.

Как сообщал "Телеграф", в США за несколько дней до инаугурации представили официальный портрет новоизбранного президента Дональда Трампа. Он настолько разительно отличается от его инаугурационного портрета 2017 года, что это вызвало размышления и обсуждения в сети.