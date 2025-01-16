Политический журналист и публицист Леонид Швец специально для "Телеграфа" поделился своим мнением о политике Трампа и его скандальных речах

В Сенате идут слушания относительно назначения звезды Fox News Пита Хегсета главой Пентагона. Кандидат обещает во время пребывания на ответственной должности не злоупотреблять алкоголем, как это ему свойственно, и вернуть оборонному ведомству "культуру воина". Когда-то Хегсет командовал взводом, другого управленческого опыта у него нет. Наблюдать за этим кадровым взлетом весело и жутковато.

Вслушиваясь в слова Хегсета: "Мы знаем, кто агрессор, мы знаем, кто хорошие ребята", — украинцы надеются, что новая американская администрация будет обладать теми качествами, которыми не обладала предыдущая, чтобы поставить, наконец, Россию на место. "Трамп придет, порядок наведет". Это желание перебивает другие знаки, которые недвусмысленно указывают на то, что Трамп и порядок плохо совместимы. Трамп – генератор хаоса и неопределенности. Его знаменитая речь, в которой досталось Панаме, Канаде, Мексике и Дании, и в которой он выразил сочувственное понимание России, cочетается с оскорбительными выпадами в отношении европейских лидеров и канадского премьера Трюдо со стороны будто сорвавшегося с цепи Илона Маска, президентского сердечного друга и советчика.

Дерзость речей нового американского руководства иногда принимают за признак решительности, но не нужно решительность путать с буллингом, стремлением унизить, утверждая свое преимущество. Зачем это нужно Соединенным Штатам, преимущество которых и так всем очевидно, непонятно. Видимо, как в случае с любым буллингом, так проявляется комплекс неполноценности тех, кто затевает травлю, способ самоутверждения. Решительность направлена на решение проблемы, буллинг – на создание проблем другим. Путина Трамп буллить пока не решается и не факт, что решится.

Трамп пришел ломать, не строить. Но здесь, парадоксальным образом, можно обнаружить позитивный момент. Ломая привычный порядок, который и без того показывает свою неэффективность, он тестирует, проверяет на прочность международную систему безопасности, и то, что должно быть сломано, доламывает, ускоряя неизбежное и открывая дорогу изменениям. Большая война в Украине сняла все иллюзии насчет возможностей поддержания миропорядка. Восстановить его, переустроить, выстроить новые балансы – это задача на долгие годы вперед, которая далеко выходит за срок каденции Дональда Трампа, превосходит его силы, возможности и не актуальная для него самого. Историческая миссия сорок пятого – сорок седьмого президента сводится к тому, чтобы стать тем самым fool, который проверяет, насколько система fool-proof, устойчива и защищена от ошибок, глупостей и злонамеренного взлома. Главное, чтобы из уроков, которые он преподнесет, были сделаны правильные выводы.

Американский политолог Ян Бремер говорит, что Трамп не столько лидер, сколько победитель. Он победил, используя общественные расколы, и править будет, не объединяя, а продолжая раскалывать на своих и чужих и определять оппонентов как лузеров. Перед Украиной стоит задача оказаться в мире Трампа, где единственной ценностью является сам Трамп, в числе победителей, а не лузеров. Зеленскому предстоит найти общий язык с Трампом, который не любит Украину, не любит Зеленского и которому постоянно рассказывают, что Украина стоит Америке слишком дорого. С Трампом, который чувствует внутреннее родство с Путиным, авторитарным замашкам которого не смеет препятствовать никто и ничто. Как в такой ситуации ни одним мускулом лица не выдать настоящие эмоции и не начать говорить тем языком, которым украинский президент уже начал говорить с Фицо и Орбаном? Последнего, как известно, Трамп считает образцовым европейским политиком, в отличие от Метте Федериксен, которая отказывается продавать Гренландию.

Украина раздражает тем, что она нынче сверхсубъектна. Перед угрозой уничтожения она бьется за себя, как не приходится биться ни одной другой стране. Украина громко кричит от боли и требует помощи, порой опуская ритуальные вежливые формулировки. Разве это может не раздражать? Это бесило даже более благодушного и инертного Байдена.

А разве не раздражает то, что Украина нынче больше Европа, чем Европа, и больше Америка, чем Америка? Она одна сейчас защищает Европу, ее ценности, отстаивает ее свободу и безопасность, в то время как в самой Европе многие до сих пор делают вид, что это их не касается, включая ракеты и дроны, которые залетают на натовскую территорию. Украина единственная делает ту работу, которую, считалось, под силу только Америке: вести с Россией настоящую, "кинетическую" войну, при этом сами американцы все время держат украинцев за руки, чтобы, не дай бог, не пришлось включаться самим в драку, а украинцы открытым текстом призывают Америку быть Америкой, а не вот этим. "Культура воина"? Ну-ну.

То, как бледно в этой истории выглядят Америка и Европа, не может не раздражать Америку и Европу, как и то, что прекратить войну, не считаясь с позицией Украины, не получится, а Россию одними словами заставить остановиться не выйдет. Впереди годы переосмысления, кто чего стоит на деле, и годы этого дела. Результаты фиксировать не просто рано, а очень рано. Междометия, которые поневоле вырываются на этом этапе даже у политических руководителей, являются признаками отсутствия языка, который точно описал бы происходящее. А ведь это только начало, хотя кажется, что этой войне уже тысяча лет.