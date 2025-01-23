Люди вимушені залишати домівки. Біля Лос-Анджелесу розпочалася нова хвиля лісових пожеж (фото, відео)

Учені пов'язують такі масштабні пожежі з наслідками зміни клімату

В окрузі Лос-Анджелесу вибухнула знову нова потужна лісова пожежа. Десятки тисяч людей покинути свої будинки.

Займання, відоме як пожежа Х'юз, почалося за 72 кілометри від міста. Про це повідомляє BBC.

Полум'я стрімко поширилося в гірській місцевості, що межує з житловими районами та навчальними закладами.

За кілька годин площа вогню збільшилася до 10 000 акрів, що було спричинено сильними вітрами та сухим чагарником. Наразі ні будинки, ні підприємства не постраждали, а влада запевняє, що ситуацію вдасться взяти під контроль.

Жителі залишають свої будинки. Дехто вживає заходи захисту, поливаючи водою будинки та двори.

З літаків скидають воду та антипірен, проте помаранчеве полум'я продовжує охоплювати гори. У регіоні оголошено червоний рівень небезпеки, який діятиме до четверга.

Це пов'язано з високим ризиком пожежі через сильні вітри, що досягають швидкості 30 миль на годину (48 км/год). Прогнози вказують, що вітер може посилитися, що погіршить ситуацію і ускладнить роботу пожежників.

Учені пов'язують такі масштабні пожежі з наслідками зміни клімату. Останніми роками різкі перепади між посушливими та вологими періодами сприяли утворенню сухої рослинності, яка є більш вразливою до загоряння.

Раніше "Телеграф" писав, що харків’янка Ганна Малігон, яка є героїнею популярного відео про наслідки війни в Україні, зняла подібний ролик, але вже у США. Дівчина зіткнулася із наслідками масштабних пожеж у Каліфорнії.