Ожидали цунами: в США произошло три мощных землетрясения в одном из штатов

В Калифорнии объявляли об угрозе цунами, но прошло

В США сразу три мощных землетрясения произошло в штате Калифорния. Были зафиксированы три сильных толчка земной коры магнитудой 7,3, 5,8 и 6,6 балла; в регионе поэтому даже объявили об угрозе цунами и призвали местных жителей эвакуироваться.

Об этом сообщила новостная служба CNN со ссылкой на Геологическую службу США. В службе отметили, что землетрясение было зафиксировано в Тихом океане в 50 милях от города Эурика, из-за чего цунами угрожало по меньшей мере пяти миллионам человек от Девенпорта (штат Калифорния) до Дуглас / Лейн Лайн (штат Орегон).

В Сан-Франциско тем временем отметили, что неизвестно о каких-либо значительных разрушениях или повреждениях в результате серии подземных толчков. Впоследствии CNN сообщила об отмене угрозы цунами – разрушительной волны на побережье так и не дождались, к счастью местных жителей.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в сентябре текущего года северная Италия в других странах пострадала от разрушительной стихии. Шторм "Борис" добрался до Апеннинского полуострова.

Испания в октябре пострадала от масштабного стихийного бедствия – наводнения, вызванного штормом Dana. Это наводнение уже признали самым масштабным стихийным бедствием за последние 30 лет: сотни людей погибли, десятки до сих пор считаются пропавшими без вести.

В начале октября ураган "Милтон" нанес сокрушительный удар по Флориде и Мексике в США, причинив масштабные разрушения, и угрожая жизни тысяч людей. Стихия принесла мощные ветры, ливни и наводнения, затопившие целые районы. По меньшей мере, 12 человек погибли в результате урагана и связанных с ним торнадо.