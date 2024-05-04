Живая рыба падала прямо с неба: в Иране наблюдали странное природное явление (видео)

Причиной стало торнадо

В субботу, 4 мая, в Иране люди стали свидетелями интересного природного явления. В Ясудже после дождя внезапно с неба начала падать живая рыба.

Об этом сообщает издание Рravda-en. Отмечается, что причиной стало торнадо, прошедшее над ставком.

Оно подхватило рыбу из водоема и понесло ее в город в нескольких километрах. На видео, которые распространяют в сети, видно, что рыба падает прямо с неба. И в то же время некоторые рыбины живые, хотя некоторая часть разбивалась об асфальт.

Жители города были удивлены этим явлением, тем более, что прошедший накануне "рыбопада" дождь был не сильный. Он не предполагал каких-либо подобных событий.

Напомним, что в России 4 мая также бушует стихийное явление. Так, некоторые области РФ накрыл мощный снегопад, вызвавший коллапс на дорогах и отключение света. Кое-где высота снежного покрова составляет более 15 см.

Ранее "Телеграф" писал, что в США Оклахому накрыло разрушительное торнадо. Есть пострадавшие и погибшие.