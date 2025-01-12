Украинка из вирусного ролика о войне столкнулась с бедой уже в США, в сети сравнивают похожие кадры

Девушка показала последствия из-за пожара в Штатах

Харьковчанка Анна Малигон, которая является героиней популярного видео о последствиях войны в Украине, сняла подобный ролик, но уже в США. Девушка столкнулась с последствиями масштабных пожаров в Калифорнии.

Соответствующее видео было опубликовано на ее странице в социальной сети TikTok. Там Анна показывает, что происходит в американском городе и как эта трагедия коснулась лично ее.

Девушка показала, что дом ее друзей был полностью разрушен из-за пожаров. Также Малигон отметила, что воздух вокруг сейчас очень токсичен.

"Я живу в Калифорнии, но такое чувство, будто я вернулась в Украину", — сказала автор ролика.

Отметим, что видео о последствиях войны Анна сняла в апреле 2024 года. Она вернулась домой из США и показала, что ее машина была уничтожена, а церковь и школа, в которые она ходила, разрушены.

Тогда ролик набрал большую популярность и буквально стал вирусным. На странице девушки он набрал более 27 млн просмотров.

Что пишут в сети

Как сообщает Independent, Анна Малигон уехала из Украины еще до начала полномасштабной войны. Девушка переехала в Штаты, чтобы там учиться.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что накануне инаугурации Дональда Трампа в Калифорнии вспыхнул масштабный лесной пожар, приведший к значительным разрушениям и человеческим жертвам. На сегодня известно о гибели пяти человек, уничтожении более 1 000 зданий и эвакуации более 130 000 жителей. Сильный ветер со скоростью 95-160 км/ч и сухая погода способствовали быстрому распространению огня, усложняя работу пожарных.