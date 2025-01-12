Огненные торнадо и страшные разрушения: погасить пожары в Лос-Анджелесе пока не удается (видео)

Всего сейчас известно о 10 людях, погибших в огне.

В американском Лос-Анджелесе продолжается огромный пожар в одном из самых престижных районов города. Огонь в Пасифик-Палисейдс погасить не удается, больше, в ближайшее время ожидается усложнение погоды, которое может привести к расширению площади пожара.

Об этом сообщает Reuters. Так, за ночь с 10 на 11 января пожар вырос на 1000 акров (4,04 кв. км). Жителей города предупредили, что в следующие 72 часа возможно усложнение погодных условий, способное привести к дальнейшему усилению огня.

В общей сложности сейчас пожар охватил 22 тысячи акров (89 кв. км). Представитель пожарной службы Калифорнии Тодд Хопкинс признал, что локализовать удалось только 11% пожара в Палисейдсе. Тем временем огонь уже распространился на район каньона Мандевилль и может перекинуться на элитный район Брентвуд после того, как он разрушил Малибу и почти сжег Пасифик-Палисейдс. Шериф округа Лос-Анджелес Роберт Луна сообщил, что 153 тысяч жителей города получили приказ на эвакуацию, а 166 тысяч получили предупреждение. Огонь в целом угрожает 57 тысячам зданий.

Всего сейчас известно о 10 людях, погибших в огне. Количество жертв может быть больше. Кроме огня, который теперь вместо "Санта-Аны" раздувает тихоокеанский ветер, в Калифорнии на местах пожара впервые зафиксировано возникновение "огненных торнадо", уже попавших на видео. Сильный ветер спровоцировал возникновение столбов огня, пепла и дыма, которые передвигаются и сметают все на своем пути.

Отметим, лесные пожары, охватившие Лос-Анджелес, могут стать одним из самых дорогих стихийных бедствий в истории США. По предварительным оценкам, общие убытки могут превысить $135 млрд.

Ранее "Телеграф" писал, что здание в Малибу с панорамным видом на море, арендовавший сын Джо Байдена Хантер, уничтожено лесными пожарами в Калифорнии, вышедшими из-под контроля.