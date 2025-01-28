Выбрано не случайно: в новом фото Мелании Трамп заметили скрытые знаки

Эксперты сошлись во мнении, что Мелания Трамп преобразилась в лучшую сторону

Фото Мелании Трамп, которая второй раз стала первой леди Америки, появилось на официальном сайте Белого дома. На черно-белом снимке она выглядит чрезвычайно уверенной в себе, элегантной, сильной и амбициозной.

Мелания значительно трансформировалась по сравнением с временем первой каденции Дональда Трампа и ее преображение заметили многие стилисты и эксперты.

Так, в 2017 году портрет Мелании Трамп на сайте Белого дома был цветным, а ее поза говорила о зажатости — скованная, руки скрещены, легкая, немного нервная улыбка.

"Все говорило о том, что ей немного некомфортно в этой роли, будто на ней лежит груз новых обязанностей, которые она не выбирала. В то время Мелания стала объектом тысячи мемов и насмешек, в том числе из-за нелепых советов и решений ее пиарщиков", — отметила журналист Yulia Korzun.

По ее наблюдениям, в 2025 году Мелания Трамп очень изменилась и это заметно с первого взгляда: одежда, черно-белый формат, уверенная поза, фирменный покерфейс модели.

"Это фото — вызов, но в то же время стильное, как обложка Vogue в его лучшие времена. Все эти детали без слов говорят, что эта женщина получила реванш, имеет власть, имеет безусловную уверенность и план. И теперь смеяться будет она", — говорится в посте.

Фото Мелании Трамп в 2017 году

Фото Мелании Трамп в 2025 году

Также портрет Мелании Трамп некоторые сравнили в кадром из популярного политического сериала "Карточный домик", где актриса Робин Райт в роли Клэр Андервуд становится президентом США.

На новом снимке Мелания Трамп демонстрирует, что она полна решительности и энергии. Это фото олицетворяет образ современной женщины, способной заявить о себе в таких традиционно мужских сферах, как политика и бизнес, благодаря силе воли, амбициям, холодной рациональности и стратегическому мышлению — качествам, которые также приписывают Мелании. Так считает редактор BILD Александр Хайнен.

"С началом второго президентского срока первая леди появляется на публике спокойной и уверенной в себе. Кажется, она полностью приняла свою роль и, возможно, вынашивает гораздо более масштабные планы…", — отметил Хайнен.

Снимок действительно получился очень выразительным и фотограф смог передать внутреннюю силу и решительный настрой Мелании Трамп.

Напомним, впервые Мелания Трамп взяла на себя роль первой леди в 2017 году, когда ее муж Дональд Трамп впервые стал президентом США. Во время инаугурации президента в то время Мелания сопровождала мужа на торжественных мероприятиях, к ней было приковано внимание всех мировых СМИ.И посмотреть было на что. Мелания Трамп выбрала для официальной части инаугурации элегантный и безупречный образ, а для вечернего бала — нежный и женственный лук.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, как сын Дональда и Мелании Трамп изменился с прошлого президентства отца. Фотографию сына, который голосует, опубликовала в соцсети мама Мелания Трамп. Она похвасталась миру своим уже взрослым сыном Бэрроном, который впервые пришел на участок для голосования.