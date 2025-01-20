Элегантная и безупречная: как выглядела Мелания на инаугурации Дональда Трампа в 2017 году

Первая леди совсем скоро посетит вторую инаугурацию мужа

Мелания Трамп — модель и общественный деятель, которая второй раз станет первой леди Америки, ведь именно сегодня состоится инаугурация Дональда Трампа. Впервые она взяла на себя роль первой леди в 2017 году, когда ее муж Дональд Трамп впервые стал президентом США.

"Телеграф" решил вспомнить, как выглядела Мелания Трамп на инаугурации своего мужа в 2017 году, и чем запомнились ее образы.

Мелания Трамп и инаугурация 2017 года

Впервые Дональд Трамп стал президентом Америки в 2017 году. А его жена-модель Мелания, которая младше на 24 года, соответственно стала первой леди США. Во время инаугурации президента Мелания сопровождала мужа на торжественных мероприятиях, к ней было приковано внимание всех мировых СМИ.

И посмотреть было на что. Мелания Трамп выбрала для официальной части инаугурации элегантный и безупречный образ, а для вечернего бала — нежный и женственный лук.

Дональд и Мелания Трамп. Фото: Getty Images

Так, во время официальной части мероприятия Мелания Трамп появилась на публике в наряде от именитого американского дизайнера Ralph Lauren. Это был нежно-голубой костюм с платьем-миди и жакетом с высоким воротником и рукавами три четверти. Образ она дополнила с высокими перчатками в тон наряду и такими же нежно-голубыми лодочками на шпильках.

Дональд и Мелания Трамп. Фото: Getty Images

Не менее эффектный наряд Мелания Трамп выбрала и для вечернего бала после официальной части инаугурации. Так, на вечеринке первая леди блистала в нежном и женственном белом платье с элегантной красной ленточкой на талии и горизонтальным воланом во всю длину.

Дональд и Мелания Трамп. Фото: Getty Images

Тогда представители Мелании Трамп заявили, что наряд – это коллаборация дизайнера Эрве Пьера – бывшего креативного директора Carolina Herrera – и самой первой леди. Для вечерней части мероприятия Мелания распустила волосы и оголила плечи, тогда как утром была с собранными в аккуратную прическу волосами.

Дональд и Мелания Трамп. Фото: Getty Images

Ранее "Телеграф" рассказывал, что сын Дональда и Мелании Трамп впервые проголосовал. Как он изменился с прошлого президентства отца.