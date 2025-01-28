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Обрано не випадково: у новому фото Меланії Трамп помітили приховані знаки

Автор
Ганна Нестерова
Дата публікації
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Автор
2015
Меланія Трамп Новина оновлена 28 січня 2025, 16:01
Меланія Трамп. Фото Відкриті джерела

Експерти зійшлися на думці, що Меланія Трамп дуже сильно змінилася

Фото Меланії Трамп, яка вдруге стала першою леді Америки, з’явилося на офіційному сайті Білого дому. На чорно-білому знімку вона виглядає надзвичайно впевненою в собі, елегантною, сильною та амбітною.

Меланія значно трансформувалася порівняно з часами першої каденції Дональда Трампа і її перетворення помітили багато стилістів та експертів.

Так, у 2017 році портрет Меланії Трамп на сайті Білого дому був кольоровим, а її поза свідчила про скутість — скута, руки схрещені, легка, трохи нервова посмішка.

"Усе говорило про те, що їй трохи некомфортно в цій ролі, ніби на ній лежить тягар нових обов'язків, які вона не обирала. На той час Меланія стала об'єктом тисячі мемів і глузувань, зокрема через недолугі поради та рішення її піарників", — зазначила журналістка Yulia Korzun.

За її спостереженнями, у 2025 році Меланія Трамп дуже змінилася і це помітно з першого погляду: одяг, чорно-білий формат, впевнена поза, фірмовий покерфейс моделі.

"Це фото — виклик, але водночас стильне, наче обкладинка Vogue у його найкращі часи. Усі ці деталі без слів кажуть, що ця жінка здобула реванш, має владу, має безумовну впевненість і план. І тепер сміятися буде вона", — йдеться в дописі.

Фото Меланії Трамп у 2017 році
Фото Меланії Трамп у 2025 році

Також портрет Меланії Трамп дехто порівняв з кадром із популярного політичного серіалу "Картковий будиночок", де акторка Робін Райт у ролі Клер Андервуд стає президентом США.

На новому знімку Меланія Трамп демонструє, що вона сповнена рішучості та енергії. Це фото уособлює образ сучасної жінки, здатної заявити про себе в таких традиційно чоловічих сферах, як політика і бізнес, завдяки силі волі, амбіціям, холодній раціональності та стратегічному мисленню — якостям, які також приписують Меланії. Так вважає редактор BILD Олександр Хайнен.

"З початком другого президентського терміну перша леді з'являється на публіці спокійною і впевненою в собі. Здається, вона повністю прийняла свою роль і, можливо, виношує набагато масштабніші плани…", — зазначив Хайнен.

Знімок справді вийшов дуже виразним і фотограф зміг передати внутрішню силу та рішучий настрій Меланії Трамп.

Нагадаємо, вперше Меланія Трамп взяла на себе роль першої леді у 2017 році, коли її чоловік Дональд Трамп уперше став президентом США. Під час інавгурації президента на той час Меланія супроводжувала чоловіка на урочистих заходах і до неї була прикута увага всіх світових ЗМІ. І подивитися було на що. Меланія Трамп обрала для офіційної частини інавгурації елегантний і бездоганний образ, а для вечірнього балу — ніжний та жіночнний лук.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, як син Дональда та Меланії Трамп змінився з минулого президентства батька. Фотографію сина, який голосує, опублікувала в соцмережі його мама Меланія Трамп.

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#США #Америка #Білий дім #Трамп #Меланія Трамп