У Маска и Трампа возникли первые разногласия

У миллиардера есть судебный иск против гендиректора одной из компаний, который участвуют в программе

Не прошло и дня с инаугурации президента США Дональда Трампа, а его соратник, миллиардер Илон Маск, уже критикует решения. Под раздачу попал проект Stargate, который должен заняться развитием инфраструктуры искусственного интеллекта в стране.

Накануне Трамп сказал, что компании SoftBank, OpenAI и Oracle вложат в запуск проекта 100 миллиардов долларов с перспективой увеличить инвестиции до 500 миллиардов. Однако, как пишет CNN, Маск уже высказал свое недовольство проектом.

"У них на самом деле нет денег. SoftBank обеспечил менее 10 миллиардов долларов. У меня есть на это достоверные сведения", — написал миллиардер в соцсети X.

Издание подчеркивает, что столь выраженная критика звучит от человека, которого считают одним из ближайших сторонников Трампа.

При этом отмечается, что у Маска есть разногласия с основателем OpenAI Сэмом Альтманом, которые вылились в судебное разбирательство. В своем иске Маск утверждал, что детище Альтмана ChatGPT отказалось от некоммерческой цели и зарезервировал некоторые свои функции для частных клиентов.

На слова миллиардера пришлось реагировать даже спикеру Белого дома Кэролайн Ливитт.

"Американский народ должен поверить президенту Трампу и этим генеральным директорам на слово — эти инвестиции приходят в нашу великую страну, а вместе с ними приходят и американские рабочие места", — сказала она, отметив, что противники США вроде Китая сильно продвинулись в этих технологиях.

Сам Альтман тоже опроверг слова Маска, предложив посетить первый объект, который уже строится в рамках проекта Stargate.

"Я понимаю, что то, что хорошо для страны, не всегда оптимально для ваших компаний, но я надеюсь, что в вашей новой роли вы будете ставить (Америку) на первое место", — ответил он Маску в соцсети X.

Стоит отметить, что Маск успел отличиться на инаугурации Трампа, исполнив "римское приветствие", которое ассоциируется с нацистами. Сам он после этого заявил, что это "грязные трюки" его оппонентов.