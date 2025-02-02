Трамп закрыл USAID? На сайте агентства, которое помогало миллиардами Украине, заметили тревожную деталь

При попытке зайти на сайт, на экране появляется ошибка

Президент США Дональд Трамп приказал приостановить помощь USAID другим странам, включая Украину. При попытке зайти на сайт программы появляется сообщение о том, что сайт недоступен.

Об этом сообщает Reuters. Активность на сайте прекратилась в субботу, 1 февраля.

Вот, что видят украинские пользователи при попытке зайти на сайт Агентства США по международному развитию (USAID).

В то же время источники Reuters сообщают, что администрация Трампа стремится лишить агентство независимости, после чего передать его под контроль Государственного департамента США.

Что такое USAID

Агентство США по международному развитию (USAID) — это высший федеральный орган государственного управления США в области оказания помощи за рубежом. Администратор и заместитель администратора Агентства назначаются президентом с согласия Сената и действуют в координации с Госдепартаментом США, при этом являются независимыми от внешнеполитического ведомства Соединённых Штатов Америки.

Закон о создании USAID был подписан президентом Джоном Кеннеди в ноябре 1961 года. Филиалы Агентства действовали практически во всех странах — республиках бывшего СССР, включая Украину. В России USAID работало с 1992 по 2012 годы.

В Украине помощь в рамках USAID оказывалась в таких сферах как экономическое развитие, демократия и управление, энергетическая безопасность, здравоохранение и социальный сектор. За все время работы USAID — Украина было оказано помощи на миллиарды долларов.

Как сообщал "Телеграф" ранее, в Пентагоне освобождены и отстранены от занимаемых должностей все, кто отвечал за Украину и помощь нашей стране.