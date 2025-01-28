TikTok готова выкупить еще одна огромная корпорация. Трамп рассказал подробности

Эта компания уже второй раз рассматривает такую возможность

Вероятная продажа соцсети TikTok обсуждается уже несколько недель. На этот раз одним из претендентов на покупку может стать корпорация "Microsoft".

Об этом заявил президент Соединенных Штатов Дональд Трамп, передает Reuters. Отмечается, что сейчас идут переговоры с несколькими сторонами по продаже сети.

По словам Трампа, он ожидает, что решение о будущем приложении будет принято в течение следующих 30 дней. Microsoft уже вторично рассматривает возможность приобретения TikTok.

По данным издания, в настоящее время в Microsoft отказались от комментариев. А TikTok и ByteDance не сразу ответили на запрос, но конкретики никакой не дали.

Напомним, недавно президент США Дональд Трамп заявил, что поддерживает то, что миллиардеры Илон Маск или Ларри Эллисон могут приобрести соцсеть TikTok в рамках совместного предприятия с правительством Соединенных Штатов. В случае если платформа не будет продана, ей снова грозит блокировка.

Трамп подписал исполнительный указ, предоставляемый китайской компании ByteDance, владельцу TikTok, 75 дней для продажи американского сегмента бизнеса из-за опасений по поводу национальной безопасности. В случае отсутствия соглашения, TikTok может быть запрещен в США. По словам Трампа, потенциальный покупатель должен передать 50% акций государству.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в ЕС также заговорили о запрете TikTok и назвали главные угрозы соцсети.