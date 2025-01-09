Горел даже знак Hollywood. Пожары в США не утихают, Байден принял серьезное решение (видео)

Ущерб от лесных пожаров в Лос-Анджелесе составит от 52 до 57 миллиардов долларов

В американском штате Калифорния бушуют лесные пожары. Президент США Джо Байден объявил режим масштабного бедствия с целью помочь местным властям справиться с последствиями пожаров. Он также из-за этого отменил свою поездку в Италию.

Об этом сообщается в обнародованном на сайте Белого дома заявлении. Отмечается, что американцы смогут получить гранты на временное жилье, ремонт, низкопроцентные кредиты для покрытия не покрываемых страховкой убытков, а также другую поддержку для восстановления хозяйств и бизнеса.

Кроме того, помощь направят местным властям, равно как и некоторым некоммерческим организациям для проведения аварийных работ.

Ущерб от лесных пожаров в Лос-Анджелесе будет составлять от 52 до 57 миллиардов долларов. Это уже один из самых масштабных лесных пожаров в истории Калифорнии, заявил главный метеоролог AccuWeather Джонатан Портер.

Также в Белом доме сообщили, что Джо Байден отменил свою поездку в Италию из-за пожаров в Лос-Анджелесе, запланированных на последние дни своего президентства, чтобы наблюдать за ситуацией в регионе.

Тем временем пожары не утихают. В сети показали десятки кадров, как пылает в одном из районов Лос-Анджелеса Голливуде.

В сети показали, что вертолет снял надпись Hollywood. С ним сейчас все хорошо.

Пожарные, чтобы погасить пламя, начали использовать дорожный конус, чтобы зачерпнуть воду из лужи, поскольку пожар в Лос-Анджелесе усиливается, а недостаток воды сохраняется.

Также показали кадры, как выглядел Лос-Анджелес до и после пожара.

Ранее "Телеграф" писал, что ураган "Милтон", из-за которого Джо Байден был вынужден отменить свою поездку на "Рамштайн", может стать одним из сильнейших штормов в США за последние 100 лет.