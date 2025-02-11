"Достигли огромного прогресса". Трамп оценил вероятность переговоров между Украиной и Россией

США, по словам их лидера, ведут работу с обеими сторонами

Президент США Дональд Трамп заявил, что в течение последней недели Соединенные Штаты "достигли огромного прогресса" в вопросе урегулирования войны России против Украины. В частности, в вопросе того, как собрать обе стороны за столом переговоров.

"Мы ведем переговоры с россиянами. Мы ведем переговоры с украинцами. Надеюсь, что что-то из этого выйдет", — сказал Трамп в интервью Fox News.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что представители команды Трампа в ближайшие дни посетят Киев. Они встретятся с украинскими чиновниками, чтобы обсудить вопросы безопасности. Важные переговоры с европейскими и американскими партнерами начнутся с 12 февраля.

Известно, что недавно Трамп провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Глава США хотел договориться с главой Кремля о прекращении войны в Украине. После разговора он заявил, что Путин якобы "хочет, чтобы люди перестали погибать" во время войны и что главе Кремля будто бы "небезразличны" убийства на фронте.

Однако, как сообщал "Телеграф", мнения Вашингтона и Москвы расходятся по поводу прогресса в этом вопросе, пишут западные СМИ. Кремль отказался от комментариев, однако высокопоставленный российский чиновник попытался приуменьшить ожидания скорейшего прекращения огня в Украине.