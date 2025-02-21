Путин не виноват? Трамп сделал ряд заявлений и проигнорировал важный вопрос

"Досталось" и Европе, и Зеленскому

Президент США Дональд Трамп отказался отвечать на вопрос, действительно ли в войне в Украине виноват глава РФ Владимир Путин. А также он считает, что президент Украины Владимир Зеленский "не важен" для переговоров.

Об этом он заявил в интервью Fox News Radio, передает Bloomberg. Отмечается, что во время общения Трамп в очередной раз отметил, что войны Украины и РФ можно было избежать.

"Вы знаете, всякий раз, когда я говорю "О, это не вина России", меня всегда критикуют. Но я говорю вам, что Байден (был президентом США до Трампа — ред.) говорил неправильные вещи. Зеленский говорил неправильные вещи. На них напал кто-то гораздо больше и сильнее, что плохо. Но Россию можно было так просто отговорить от этого. Это никогда не должно было быть войной, и все эти мертвые люди не должны быть мертвыми, и все эти города не должны быть разрушены прямо сейчас", — подчеркнул 47-й президент США.

Трамп же не ответил на вопрос корреспондента, считает ли он виновным в разрушении городов и войне Путина. Сначала лидер США заявил, что ему надоело об этом слушать, а дальше и вовсе замолчал.

Главные заявления Трампа по интервью:

У Зеленского нет "карт в рукаве" для переговоров с Россией.

Путин может получить всю Украину, если захочет. Ему не нужно соглашение, но он хочет его заключить.

Россия действительно напала на Украину, и этого не следовало делать. Но Путину можно было отговорить от этого.

На переговорах в Саудовской Аравии не было Зеленского, потому что он "не являлся приоритетом". Он так плохо вел переговоры, Зеленский мог отговорить Путина от нападения, это было легко сделать.

Разговор с Путиным был очень хорошим, а вот переговоры с Украиной в тот же день не были такими.

Европа не сделала ничего для конца войны: встреч с Россией нет. Ничего нет. Они ничего не сделали.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Трамп "расстроен" заявлениями Зеленского, говорят в Белом доме.