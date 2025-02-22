США подали свій варіант резолюції ООН до річниці вторгнення Росії в Україну

РФ внесла правку

США запропонували власний проєкт резолюції ООН з нагоди третьої річниці вторгнення Росії в Україну. Документ складається з трьох абзаців та містить заклики припинити "конфлікт" і встановити тривалий мир між Україною та Росією.

Як повідомляє Reuters, Штати внесли свій проєкт резолюції 21 лютого. В документі США висловлюють жаль з приводу загибелі людей в ході "російсько-українського конфлікту". В резолюції наголошується, що "головною метою Організації Об'єднаних Націй є підтримання міжнародного миру та безпеки й мирне врегулювання суперечок".

Документ називає війну, що Росія веде проти України "конфліктом" та закликає до його швидкого завершення та встановлення "тривалого миру між Україною та РФ". Як пишуть ЗМІ, у висунутому США проєкті немає жодних згадок окупованої Росією території України. Новий варіант резолюції має суттєву відмінність — у ньому відсутні звинувачення на адресу Москви, хоча раніше США підтримували документи, де Росія чітко визначалась як сторона, що спричинила конфлікт.

Як на ініціативу США відреагувала Росія

Своєю чергою Росія запропонувала власну поправку в документ. Вона хоче внести таке формулювання: "закликає до швидкого припинення конфлікту, зокрема шляхом усунення його першопричин, і далі закликає до тривалого миру між Україною та Росією".

Представник Росії в ООН Василь Небензя позитивно оцінив американську ініціативу, охарактеризувавши її як "хороший крок". За інформацією від російського дипломата, який побажав залишитися неназваним, Росія готова підтримати резолюцію США за умови схвалення її поправки Генеральною Асамблеєю. Небензя також підтвердив, що американська сторона заздалегідь проінформувала його про зміст документа, перш ніж направити його всім 193 членам Генасамблеї.

Як повідомляв "Телеграф", сенатори-республіканці внесли законопроєкт про повний вихід США зі складу ООН. Законодавці хочуть представити документ у Палаті представників.