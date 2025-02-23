"Если бы я был в Белом доме…": что говорил Трамп в начале войны в Украине, разница колоссальная

Нынешняя риторика Трампа отличается от слов трехлетней давности

Президент США Дональд Трамп продолжает делать эксцентричные и непредсказуемые заявления, в том числе о войне России против Украины. Сегодня он говорит, что войны бы не было, "будь он президентом" в 2022 году.

Однако британская газета The Sunday Times опубликовала статью, в которой рассказывается о риторике Трампа в год начала полномасштабной войны. Ее автор пообщался с Трампом, а также с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам автора публикации, журналиста Майкла Уолдмана, Трамп якобы сказал, что мог бы разбомбить Москву.

"Если бы я был в Белом доме, я бы разбомбил к чертовой матери Москву", — говорит журналист со ссылкой на якобы слова Трампа. Аналогичное заявление президент США якобы сделал и в адрес Китая, когда возникла опасность вторжения войск КНР на остров Тайвань.

Напомним, Дональд Трамп выступил на Конференции консервативного политического действия (CPAC). Он заявил, что США "возвращают свои деньги", поэтому важно подписать с Украиной соглашение о редкоземельных металлах.

Как сообщал "Телеграф" ранее, президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает встретиться с президентом США Дональдом Трампом на следующей неделе.