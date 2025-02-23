"Президент уверен": у Трампа назвали сроки окончания войны в Украине

Трамп и его команда, мол, "активно работают" над вопросом мирных переговоров

В Белом доме считают, что на следующей неделе война в Украине может прекратиться. Президент США Дональд Трамп уверен в том, что он способен заключить соглашение с Россией, которое позволит полностью остановить боевые действия в Украине.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт на брифинге после Конференции консервативных политических действий (CPAC), сообщает The Hill. Она сказала, что президент и его команда активно работают над мирными переговорами.

"Президент и его команда очень сосредоточены на продолжении переговоров с обеими сторонами этого конфликта, чтобы положить ему конец. Президент уверен, что мы сможем достичь этого в течение уже этой недели", – сказала она, очевидно, имея в виду следующую неделю.

По словам Левитт, советник по национальной безопасности Майк Волц якобы будет "круглосуточно работать" над соглашением в эти выходные. При этом она также вспомнила про соглашение о полезных ископаемых, которое Украина отказывается подписывать, поскольку там нет обязательств со стороны США и намекнула, что давление на Киев с требованиями заключения соглашения будет усиливаться.

"Когда дело касается критически важных минералов, это приоритет для президента. Это очень важно для него, поскольку окупит американские налоговые доллары. Кроме того, это станет отличным экономическим партнерством между Соединенными Штатами и украинским народом, а также будет способствовать восстановлению Украины после этой жестокой войны", — заявила чиновница.

Тем временем Трамп отметил свое видение завершения конфликта через прямые переговоры с Путиным, но без участия президента Украины. По его словам, присутствие украинского президента на переговорах с Россией якобы "не так уж важно". А американские чиновники говорят, что Украине, похоже, придется "отведать сэндвича с дерьмом", поскольку США требуют от Киева отдать России Крым, территории, оккупированные Россией в 2014 году, а также Азовское побережье, захваченное в начале полномасштабного вторжения в 2022 году.

Впрочем, очень похоже, что этот "сэндвич" придется откушать как раз Трампу и Путину. Президент Владимир Зеленский уже неоднократно говорил, что не собирается признавать какие-либо договоренности, которые США и Россия попытаются заключить за спиной Украины и Европы. Кроме того, только на первый взгляд кажется, что Трампу есть чем давить на Украину. На самом деле, без поддержки США будет тяжело, но Украина даже так выстоит. А Евросоюз уже обсуждает ряд пакетов помощи для Украины, в том числе общеевропейский пакет на 700 миллиардов евро, и планирует конфисковать замороженные активы России.