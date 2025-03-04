Ранее Трампа неоднократно номинировали на Нобелевскую премию мира, но ни разу он не получал эту премию

Член Палаты представителей Соединенных Штатов Америки республиканец Даррелл Исса заявил, что будет номинировать президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира в 2025. По его мнению, больше никто не заслуживает этой премии.

Об этом пишет издание The Hill, ссылаясь на пост Иссы в сети Х. При этом он не указал причины, по которым он выдвинул кандидатуру американского лидера.

"Сегодня я номинирую Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Никто не заслуживает этого больше", — говорится в сообщении конгрессмена.

Позже представитель Даррелла Иссы указал на мирные усилия Трампа на Ближнем Востоке.

"Конгрессмен Исса недавно возглавлял делегацию (конгресса – Ред.) в четыре страны Ближнего Востока – он увидел из первых уст и от нескольких глав государств, что дух мира и отход от конфликта является реальным и многосторонним. С момента своего избрания и после принятия присяги президент Трамп вдохновлял и продвигал дело мира – и делал это так, как мы не слышали уже много лет", — сказал Джонатан Уилкокс, заместитель председателя аппарата Иссы и директор по коммуникациям.

Также он добавил, что с момента избрания и вступления в должность "Трамп вдохновлял и показывал стремление к миру без войны".

Издание подчеркнуло, что данное заявление прозвучало именно в тот момент, когда Трамп перезагрузил политику США по поводу войны в Украине, усилив давление на украинского лидера Владимира Зеленского, одновременно разморозив отношения с президентом России Владимиром Путиным.

Некоторые обозреватели предполагают, что Трамп настаивает на мирном соглашении между Россией и Украиной, отчасти потому, что он может получить еще один шанс на Нобелевскую премию мира.

Ранее Трампа неоднократно номинировали на Нобелевскую премию мира, но ни разу он не получал вожделенную премию. Например, в прошлом году народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Мережко выдвинул Трампа на Нобелевскую премию мира в 2025. Он убежден, что Трамп внес значительный вклад в мир во всем мире и что он может сделать еще больше в будущем.

Нобелевская премия мира — что это

Это награда, ежегодно присуждаемая Нобелевским комитетом в Осло физическим лицам и организациям, внёсшим, по мнению комитета, выдающийся вклад в дело укрепления мира.

Нобелевская премия мира вручается с 1901 года.

При вручении премии известны только имена лауреатов. Все остальные номинанты и мнения членов Нобелевского комитета держатся в секрете в течение 50 лет. Папример, состоянию на 2022 год на официальном сайте премии доступна информация о других номинантах до 1970 года включительно.

В прошлом году лауреатом Нобелевской премии мира за 2024 год стала ассоциация Nihon Hidankyo — Японский совет организаций жертв атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что российских исполнителей Монеточку (Елизавету Гырдымову) и Noize MC (Ивана Алексеева), которых объявили "иностранными агентами" в РФ, выдвинули на Нобелевскую премию мира 2025 года.

В 2023 году лауреатом Нобелевской премии мира стала Наргес Мохаммади, известная в Иране правозащитница и журналистка. В Иране Мохаммади арестовывали 13 раз, она была приговорена в общей сложности к 31 году тюрьмы и по-прежнему находится в заключении.

В том же 2023 году один из лауреатов Нобелевской премии в области физики Ференц Краус из Венгрии принял решение пожертвовать призовые деньги на помощь Украине.