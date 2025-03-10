Историческая реформа в USAID. Сколько программ США свернут в ближайшее время

Речь идет о десятках миллиардов долларов

В Соединенных Штатах Америки сворачивают 83% программ Агентства США по международному развитию (USAID). В течение шести недель проводили их проверку.

Об этом сообщил госсекретарь США Марко Рубио в X (Twitter). По его словам, будет отменено около 5 200 контрактов.

На них было выделено десятки миллиардов долларов. Рубио считает, что эти средства тратили "не в интересах США".

"После консультаций с Конгрессом мы намерены, чтобы оставшиеся 17% программ (около 1000), которые мы сохраняем, теперь более эффективно управлялись Государственным департаментом", – сказал Рубио.

Госсекретарь также поблагодарил Департамент эффективности правительства, ведь он работал, чтобы "добиться этой назрелой и исторической реформы".

Отметим, USAID — ключевое учреждение, финансирующее программы развития и безопасности более чем в 100 странах, в том числе в Украине. Его бюджет составляет 42,8 млрд долларов. Однако все связанные с Украиной проекты заморожены. Речь идет о поддержке медицины, агросектрора, образовании, улучшении жизни в условиях войны, поддержке демократии и других.

Напомним, по словам советника президента США по национальной безопасности Майка Волтца, деятельность USAID не отвечала стратегическим интересам и внешнеполитическому курсу новой администрации.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что USAID столкнулось в США с новыми проблемами.