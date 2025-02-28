По приказу Маска? USAID столкнулся в США с новыми проблемами: что произошло

Трамп сворачивает деятельность Агентства

USAID должно уступить место Федеральной торговой комиссии США (FTC). Сотрудники последней получили распоряжение покинуть свои офисы и переехать в здание, которое сейчас освобождает Агентство США по международному развитию, масштабно помогавшее Украине.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на собственные источники. Они рассказали, что "неожиданный приказ" поступил от Департамента эффективности государственного управления (DOGE), который возглавляет миллиардер Илон Маск. Сократить численность федеральной рабочей силы ведомству поручил президент США Дональд Трамп.

Большинство из 1300 сотрудников Федеральной торговой комиссии (FTC) работают в здании в Вашингтоне, которое арендуют и другие федеральные агентства. В прошлом году закончился 10-летний договор аренды, но его продлили еще на три года – до 2027 года.

Штаб-квартира руководства FTC расположена в другом правительственном здании недалеко от USAID. Администрация общих служб (GSA) подала в Конгресс запрос на новый 20-летний контракт аренды для FTC. Хотя Сенат одобрил его в ноябре, но Палата представителей пока не рассмотрела. Согласно документам GSA, срок аренды FTC истекает 28 февраля.

Тем временем, администрация Трампа сократила деятельность USAID, отправив большинство из 10 000 работников в отпуск и аннулировав десятки контрактов, что повлияло на много проектов — от Африки до Украины. Сотрудников агентства попросили забрать личные вещи из штаб-квартиры.

В DOGE заявили, что прекращение аренды FTC позволило сэкономить более 11 миллионов долларов, хотя детали подсчетов не раскрываются. По данным GSA, FTC платит 13,6 миллиона долларов в год по действующему договору. В предыдущий переезд в 2013 году FTC потратила 75 миллионов долларов на обустройство нового офиса.

Как сообщал Телеграф, администрация Трампа прекращает более 90% контрактов USAID на 60 млрд долларов по оказанию помощи другим странам. Также правительство пересмотрело другие государственные программы финансирования.