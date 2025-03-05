Верховный суд США впервые выступил против решения Трампа: все из-за USAID

Речь пока не идет о восстановлении полноценной работы агентства

Верховный суд США постановил разблокировать выплаты агентства USAID по программам, работы по которым уже были выполнены. Накануне все выплаты были заморожены президентом Дональдом Трампом, как часть инициативы по урезанию бюджетных расходов.

Об этом пишет Bloomberg. Отмечается, что речь идет о программах, общим объемом чуть меньше 2 миллиардов долларов

"Гуманитарные организации говорят, что деньги срочно нужны. Они говорят, что заморозка переворачивает сотни проектов, заставляя группы-партнеры USAID увольнять или отправлять в неоплачиваемый отпуск тысячи американских рабочих и подвергая людей, зависящих от помощи, риску заболевания и смерти", — говорится в материале.

Издание сообщает, что постановление стало первым значительным шагом в попытке обуздать инициативы Трампа.

Как известно, 21 января Трамп приостановил всю внешнюю помощь США на 90 дней, включая и помощь USAID. 3 февраля американский миллиардер Илон Маск сообщил, что его департамент эффективности государства (DOGE) работает над полной ликвидацией USAID.

Все сотрудники USAID с 24 февраля подавляющее большинство сотрудников агентства было отправлено в отпуск, не менее 1600 сотрудников были уволены непосредственно в США. Всего в USAID работало более десяти тысяч человек.

В исках, которые были направлены в суды после решения Трампа утверждается, что замораживание средств Конгресса нарушает принцип разделения власти, предусмотренный Конституцией, а также федеральный закон, регулирующий процедуры, используемые административными органами.

Как сообщал Телеграф, администрация Трампа прекращает более 90% контрактов USAID на 60 млрд долларов по оказанию помощи другим странам. Также правительство пересмотрело другие государственные программы финансирования.