Трамп свернул помощь Украине после встречи с Зеленским? О чем на самом деле статья NBC

Резкое сокращение USAID в Украине: что стоит за решением Вашингтона?

Вашингтон – Государственный департамент США приостановил инициативу Агентства США по международному развитию (USAID), направленную на возобновление энергосети Украины после российских атак. Программа, получившая сотни миллионов долларов финансирования, играла ключевую роль в поддержании устойчивости энергетической системы страны.

Об этом сообщает NBC News. По словам двух представителей USAID в Украине, решение о прекращении финансирования было принято на фоне новых атак на критическую инфраструктуру. В результате ночных ударов в некоторых регионах Украины снова произошло отключение электроэнергии. Война длится уже три года, и ее последствия продолжают наносить удар по энергетической стабильности страны.

Один из представителей USAID, принимающий участие в миссии агентства в Украине, заявил NBC News, что такое решение "значительно подрывает возможности администрации вести переговоры о прекращении огня" и сигнализирует России о понижении уровня поддержки Украины со стороны США.

"Россия ведет двустороннюю войну в Украине: военную, а также экономическую. Они пытаются уничтожить экономику, но USAID играет центральную роль в помощи ей быть устойчивой, [включая] укрепление энергетической сети… Мы оказали огромную поддержку украинскому правительству во избежание макроэкономического кризиса", — добавил чиновник.

Сокращение присутствия USAID

Помимо прекращения программы энергетической безопасности, USAID также значительно сокращает свое присутствие в Украине. До последних решений администрации Трампа 64 американских государственных служащих и подрядчиков работали в стране для агентства. Теперь на местах останутся всего восемь из них. Остальные персоналы по всему миру получили административный отпуск или возвращаются в США из-за решения администрации Трампа.

По словам двух чиновников, выход USAID делает энергетическую сеть Украины еще более уязвимой в разгар зимы, поскольку страна сталкивается с новыми ударами российских ракет.

Кроме сокращения помощи энергетическому сектору Государственный департамент также приказал прекратить программу по реформированию финансового сектора Украины. Один из чиновников USAID заявил, что теперь не будет контроля над тем, куда тратились средства, предоставленные США в последние годы.

Спекуляции вокруг дипломатического скандала

Решение о прекращении финансирования совпало со скандалом в ходе встречи президента Украины Владимира Зеленского и президента США Дональда Трампа в Вашингтоне 28 февраля. Переговоры, которые должны были стать важным шагом по укреплению двусторонних отношений, завершились дипломатическим расколом. Из-за острой дискуссии была отменена совместная пресс-конференция и подписание соглашения о сотрудничестве в сфере редкоземельных ископаемых.

Однако представители USAID настаивают, что прекращение программ помощи никоим образом не связано с конфликтом в Овальном кабинете. Официальной реакции Государственного департамента на эти события пока нет.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Зеленский срочно покинул Белый дом после спора с Трампом. Тот не сдержался в высказываниях.