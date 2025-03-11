Вважає Путіна другом. Музикант зі Штатів пояснив помилку Трампа

Раніше неможливо було уявити, що президент США може бути заодно з ворогом демократії

Російська імперія нищить свободу й незалежність, але досі не було такого, щоб московський дух охопив Америку. Москва створює внутрішньополітичне напруження у США, однак громадяни не розуміють, що можуть стати жертвою страшного антилюдського експерименту. І причиною тому є занадто позитивне ставлення президента США Дональда Трампа до російського диктатора Володимира Путіна.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповів 49-річний український кобзар зі США Юрій Фединський, який з дружиною Марією та п’ятьма дітьми перебуває в гастрольному турі у Північній Кароліні, де він народився.

Більш читайте в публікації: "Багато американців розуміють, що з Трампом Штатам гаплик — український кобзар з США Юрко Фединський".

— В Україні я завжди боровся проти Російської імперії, виходячи на Майдан, подорожуючи з кобзарськими турами. А тепер доводиться боротись проти неї в Америці. Бог і Майдан, певно, мене до цього готували. Але це виглядає сюром, — каже народний музикант.

Раніше ніхто навіть уявити не міг, що президент США може бути заодно з Путіним. Трамп думає, що він друг Путіна, але Путін не дружить з людьми, бо дружба — це любов, — наголосив Юрій Фединський.

На його думку, американський президент зрадив свою країну і вільний світ, оскільки є вірним учнем злого імператора Путіна.

— Воюючи проти наших союзників, зазіхаючи на території Канади, Гренландії, Панами, він діє не на користь США. Але, знаєте, вчора почув від одного американця, що нам дійсно потрібні ці території, бо ж Путін забрав Крим, а Трамп не гірший. Це результат московської пропаганди, — робить висновок кобзар.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що Трамп заявив про довіру Путіну і пригрозив кинути Україну.