Цитата Зеленского, Гренландия и "Покахонтас": топ-5 моментов речи Трампа перед Конгрессом

Во время обращения в Конгресс Трамп уделил внимание и украинскому вопросу.

Выступление президента Дональда Трампа на совместном заседании Конгресса длилось рекордные один час 40 минут. Большая часть речи была посвящена внутренним вопросам и приоритетам второго срока Трампа. Ему было важно объяснить и американским избирателям, и кое-где — своим соратникам по Республиканской партии — что стоит за стремительными решениями, которые уже произошли за 43 дня его пребывания у власти.

Отдельные части речи Трампа к Конгрессу касались внешнеполитических вопросов, в частности Гренландии, торговых тарифов и окончания войны в Украине. Детальнее об этом — далее в материале международнго обозревателя "Телеграфа" Ольги Кирилловой.

Конфликт Трампа и Зеленского улажен?

Накануне выступления Трампа в Конгрессе, президент Украины Владимир Зеленский направил ему письмо, в котором поблагодарил за американскую помощь и выразил готовность подписать соглашение о полезных ископаемых и сесть за стол переговоров. Похоже, именно этого и ждали в Белом доме после бурного спора, который произошел между украинским и американским руководством в Овальном кабинете 28 февраля.

Письмо дошло до адресата, и тот даже процитировал его.

"Сегодня я получил важное письмо от президента Украины Зеленского. В письме говорится "Украина готова сесть за стол переговоров как можно скорее, чтобы приблизить устойчивый мир".

"Никто не хочет мира больше, чем украинцы, — сказал он. "Я и моя команда готовы работать под сильным руководством президента Трампа, чтобы достичь продолжительного мира. …Мы действительно ценим то, как много Америка сделала, чтобы помочь Украине, поддержать ее суверенитет и независимость. … Что касается соглашения о полезных ископаемых и безопасности, то Украина готова подписать его в любое удобное для вас время".

Я благодарен, что он послал это письмо. Я получил его недавно", — сказал Трамп.

Отдельно от этого президент США анонсировал "историческое решение" по редкоземельным металлам, которое он планирует объявить уже на этой неделе. Вероятно, речь идет именно об украинско-американском соглашении.

В то же время Трамп заявил, что он "без устали работает над тем, чтобы положить конец жестокому конфликту в Украине" и в очередной раз раскритиковал европейских союзников и своего предшественника Джо Байдена.

"Миллионы украинцев и россиян были бессмысленно убиты или ранены в этом ужасном и жестоком конфликте, которому не видно конца. Соединенные Штаты отправили сотни миллиардов долларов в поддержку обороны Украины без всяких [гарантий] безопасности, без ничего.

Вы хотите, чтобы это длилось еще пять лет? Покахонтас говорит "да". 2000 человек убивают еженедельно — даже больше. Это российская молодежь, это украинская молодежь. Они не американцы, но я хочу, чтобы это прекратилось".

Эти слова Трамп адресовал сенатору-демократу Элизабет Уоррен, произнеся насмешливое прозвище "Покахонтас" к ней (которое он начал использовать еще во время своей президентской кампании 2016 года). Уоррен саркастически ответила на это улыбкой и аплодисментами.

"Европа потратила больше денег на покупку российской нефти и газа, чем она потратила на защиту Украины, на сегодняшний день. Подумайте об этом", — продолжил Трамп.

"Мы потратили, пожалуй, 350 миллиардов долларов, это все равно, что отобрать конфету у ребенка. Вот что произошло. А они потратили 100 миллиардов долларов. Какая же это разница. И нас разделяет океан [с Украиной], а их — нет. Но мы с ними очень хорошо ладим, и происходит много хороших вещей."

При этом, по официальным данным, общая сумма американской помощи для Украины к сентябрю 2024 составила около 175 миллиардов долларов.

Трамп также заявил, что "получил сильные сигналы" от России относительно готовности к миру: "Разве это не было бы здорово? Пора остановить это безумие. Пора остановить убийства. Пора прекратить бессмысленную войну. Если вы хотите покончить с войнами, вы должны говорить с обеими сторонами".

"Мы получим Гренландию, так или иначе"

Одно из самых шокирующих заявлений Дональда Трампа касалось Гренландии — острова, который является автономной территорией в составе Дании. До этого президент США неоднократно проявлял свой интерес к покупке покрытых льдом территорий. При этом Трампу несколько раз дали понять: Гренландия не продается, невзирая на желание Америки.

"Я также хочу обратиться к невероятному народу Гренландии. Мы решительно поддерживаем ваше право определять собственное будущее. И если вы сделаете свой выбор, мы приветствуем вас в Соединенных Штатах Америки. Гренландия нужна нам для национальной и даже международной безопасности. И мы работаем со всеми заинтересованными сторонами, чтобы попробовать ее получить. И я думаю, что мы ее получим — так или иначе, мы ее получим. Мы обеспечим вам безопасность. Мы сделаем вас богатыми. И вместе мы поднимем Гренландию до таких высот, о которых вы никогда не думали раньше", — заявил Трамп.

Ранее "Телеграф" писал, что в Гренландии находится самая северная авиабаза США "Туле". Созданная в начале 1950-х годов, она являла собой один из основных элементов обороны Штатов, прикрывавший американскую территорию от возможного удара СССР через Арктику.

Не теряет своей важности "Туле" и в наши дни: например, если США хотят соперничать с Россией в наращивании сил в Арктическом регионе, "Туле" станет ключевым элементом этой стратегии.

Кроме того, остров площадью 2,16 млн км² чрезвычайно богат на природные ресурсы, в частности нефть и опять-таки редкоземельные минералы, такие как неодим и диспрозий, которые чаще всего добывают в Китае и России. По мере таяния льда в результате глобального потепления на острове также открывается доступ к залежам цинка, меди, железа, урана.

При этом главный соперник США в мире — Китай — открыто заявляет о своем интересе к региону, в первую очередь как к торговому пути, а также из-за его природных ресурсов.

Рубио вернет Панамский канал?

Кроме того, Трамп вновь объявил о планах вернуть под контроль США Панамский канал, который был передан Панаме при президентстве Джимми Картере.

Отметим, что с годами стратегически важный водный путь превратился в зону влияния Китая, чьи компании развернули там активную деятельность. У Трампа определили, что присутствие КНР в районе канала нарушает договор, по которому Вашингтон окончательно передал водный путь в 1999 году и определял постоянный нейтралитет этой территории.

В феврале после встречи с американским госсекретарем Марко Рубио президент Панамы Рауль Мулино объявил о решении не возобновлять меморандум о сотрудничестве с китайской инфраструктурной инициативой "Один пояс, один путь". Тем самым, Панама продемонстрировала, что готова идти на условия США.

Сегодня в Конгрессе Трамп анонсировал покупку обоих портов вокруг Панамского канала американскими компаниями.

"Панамский канал был построен американцами для американцев, а не для других. Но другие могут им пользоваться.

Но он был построен большой ценой американской крови и богатств. 38 тысяч рабочих погибли, строя Панамский канал. Они скончались от малярии, они скончались от укусов змей и комаров. Не очень приятное место для работы. Им платили очень многое, чтобы они шли туда, зная, что существует 25-процентная вероятность того, что они умрут. Это также самый дорогой проект, когда-либо строившийся в истории нашей страны, если перевести его на современные цены. Администрация Картера отдала его за 1 доллар.

Но это соглашение было очень сильно нарушено. Мы не отдали его Китаю, мы отдали его Панаме, и мы забираем его обратно. И за это отвечает Марко Рубио. Удачи тебе, Марко".

По данным CNN, цифра погибших, которую привел президент, "даже близко не соответствует действительности". Хотя записи столетней давности неточные, они показывают, что во время американского этапа строительства канала между 1903 и 1914 годами погибли около 5600 человек — и подавляющее большинство из них составляли рабочие из Барбадоса и Ямайки.

"Торговая война" в разгаре

Отдельное внимание президент США уделил "торговой войне", которую развязал не только против Китая или Мексики, но и Канады — страны, которая является давним союзником Штатов. Совсем скоро "достанется" и другим союзникам Америки в мире — Европейскому союзу, Индии и даже Южной Корее.

"При администрации Трампа, если вы не производите свой продукт в Америке, вы будете платить пошлины, и в некоторых случаях достаточно большие. Другие страны использовали тарифы против нас на протяжении десятилетий, и теперь наша очередь начать использовать их против этих других стран. Европейский Союз, Китай, Бразилия, Индия, Мексика и Канада — вы слышали о них? И бесчисленное количество других стран взимают с нас гораздо более высокие тарифы, чем мы с них.

Это очень несправедливо. Индия взимает с нас пошлину на автомобили, превышающую 100 процентов. Средний тариф Китая на наши товары вдвое выше, чем у нас. А в Южной Корее средний тариф в четыре раза выше. Подумайте об этом. В четыре раза выше. А мы оказываем так много помощи Южной Корее в военном плане и во многих других областях.

Но вот что происходит. Это происходит по принципу "друг против врага". Эта система несправедлива по отношению к Соединенным Штатам и никогда не была справедливой, и поэтому 2 апреля — я хотел сделать это 1 апреля, но не хотел, чтобы меня обвинили в том, что это День дурака, но это просто один день, который стоит нам много денег. Но мы сделаем это в апреле. Я очень суеверный человек. 2 апреля начинают действовать взаимные тарифы, и как бы нас не тарифицировали другие страны, мы будем тарифицировать их. Это взаимно, туда и обратно. Чем бы они ни облагали нас, мы будем облагать их", — анонсировал Дональд Трамп.

По мнению политика, США "обворовывали десятилетиями почти все страны мира", но он больше "не позволит этому произойти".

Комментируя 25% пошлины на экспорт из двух своих крупнейших торговых партнеров — Мексики и Канады — Трамп упомянул о проблеме фентанила — синтетического опиоида, который в 50 раз сильнее героина.

"Они позволили фентанилу попасть в нашу страну на невиданных ранее уровнях, убивая сотни тысяч наших граждан и много очень молодых, красивых людей, разрушая семьи. Никто никогда не видел ничего подобного. Они фактически получают субсидии на сотни миллиардов долларов. Мы платим субсидии Канаде и Мексике в сотни миллиардов долларов. И Соединенные Штаты больше не будут этого делать".

Отметим, что премьер-министр Канады Джастин Трюдо анонсировал встречные 25% пошлины на американские товары в ответ на действия Вашингтона. По мнению Трюдо, Трамп хочет увидеть крах экономики Канады, чтобы "потом аннексировать ее".

"Канадцы умны и вежливы. Но мы не отступим от борьбы. Не тогда, когда на карту поставлена наша страна и благополучие каждого ее жителя", — сказал он.

Президент Мексики Клаудия Шейнбаум также анонсировала ответные меры на политику США, о которых объявит позже на этой неделе.

В Пекине также осудили решение США и установили амбициозную цель экономического роста на уровне "около 5%" на 2025 год, пытаясь продемонстрировать уверенность на фоне введенных ограничений. Также в КНР решили "показать мышцы", обнародовав военный бюджет на этот год, который увеличится на 7,2%.

Кроме того, Министерство финансов Китая объявило, что с 10 марта будет введена 15% пошлины на импорт американской курятины, пшеницы, кукурузы и хлопка. Кроме того, тариф в 10% будет применен к импорту сорго, соевых бобов, свинины, говядины, фруктов, овощей и молочной продукции из США. Речь идет о повышении пошлин на сумму около $21 млрд.

По убеждению самого Трампа, его новые резкие пошлины "вызовут небольшую обеспокоенность", но он настаивает, что преимущества агрессивной торговой политики достойны того.

"Пошлины направлены на то, чтобы снова сделать Америку богатой и большой. И это уже происходит, и произойдет достаточно быстро", — заявил президент в Конгрессе.

Согласно анализу издания Politico, введение пошлин на фоне "широкой политической неопределенности и потенциальных экономических эффектов от Департамента правительственной эффективности Илона Маска" будет означать удар по росту экономики США. Вопрос в том, как сильным будет этот удар.

В своей речи на прошлой неделе министр финансов Скотт Бессент заявил, что тарифы будут стимулировать инвестиции, улучшат национальную безопасность и увеличат государственные доходы. Стивен Миран, номинированный на должность главного экономиста Трампа, заявлял на слушаниях, что "в американской экономической истории периоды высоких тарифов совпадали с чрезвычайным экономическим успехом", ссылаясь на 1800-е годы и года после Второй мировой войны.

"Если Трамп не отступит, то тарифы по Канаде и Мексике станут наиболее экстремальным и опасным актом протекционизма со стороны американского президента за почти столетие. Они угрожают разорвать трехсторонние торговые отношения между Америкой, Канадой и Мексикой, которые были одним из самых успешных примеров экономической интеграции в мире, особенно в автомобильной промышленности. Некоторые автомобильные детали семь раз пересекают границы Америки, прежде чем попадают на конечную сборку. Представители бизнеса предупреждают, что они будут облагаться пошлиной каждый раз, когда будут пересекать границу.

Спиралевидный рост расходов может заставить некоторые компании остановить производство. По мнению Трампа, тарифы будут побуждать автопроизводителей строить заводы в Америке. На самом же деле перебои приведут к разрыву цепей поставок и росту расходов для потребителей. По подсчетам аналитиков, средняя цена автомобиля в Америке вырастет примерно на $2500", — в то же время анализирует The Economist.

По данным медиа, вопреки убеждению Трампа, что тарифы приносят много доходов, тарифы на товары из Канады, Китая и Мексики, вероятно, принесут федеральному правительству лишь немногим более 100 миллиардов долларов в год или около 2% его общих налоговых поступлений. В то же время большая часть расходов ляжет на плечи американских потребителей и бизнеса.

Денег от США больше не будет

Во время своей речи Трамп "проехался" по ряду международных организаций, из которых вывел США. И подтвердил заморозку всей международной помощи.

"Это время для больших мечтаний и смелых действий. Вступив в должность, я заморозил все новые федеральные нормативные акты и заморозил всю иностранную помощь.

Я прекратил бессмысленную "новую зеленую аферу". Я вышел из несправедливого Парижского климатического соглашения, которое стоило нам триллионы долларов, которые другие страны не платили. Я вышел из коррумпированной Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). И я тоже вышел из антиамериканского Совета ООН по правам человека.

Мы отменили все экологические ограничения Байдена, которые делали нашу страну гораздо менее безопасной и совершенно недоступной. И что важно, мы отменили безумный мандат предыдущей администрации на электромобили и спасем наших работников автомобильной отрасли и компании от экономического уничтожения", — сказал он.

Ранее "Телеграф" разбирал агрессивную дорожную карту "Проект 2025", которую консерваторы подготовили для первых 180 дней президента-республиканца в должности. Хотя Трамп неоднократно дистанцировал себя от этого плана действий, есть молниеносное сходство его решений с предложениями, описанными в документе. Среди них – повторный выход США из ВОЗ.

В плане указывалось: когда институты действуют вопреки интересам Америки, правительство "должно быть готово принять соответствующие ответные меры, вплоть до выхода из них".

В целом, все изложенное Трампом перед Конгрессом полностью вписывается в его политику "Америка прежде всего" и отвечает предвыборным обещаниям. Как четко подметила газета The Washington Post: президент изложил месседж дерзкого оптимизма для поддерживающих его и мрачного отчаяния для тех, кто нет.