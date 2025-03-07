Трамп заявил о доверии Путину и пригрозил бросить Украину

Президент США в очередной раз сделал несколько громких заявлений по поводу российско-украинской войны

Президент США Дональд Трамп заявил, что ему всё сложнее взаимодействовать с Украиной, чем с Россией. Он также отметил, что верит президенту РФ Владимиру Путину.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Белом доме. По его словам, Россия продолжает бомбить Украину, однако Киев, по его словам, не имеет достаточных рычагов влияния на ситуацию.

"Я верю Путину, у нас очень хорошие отношения с Россией. Но сейчас они бомбят Украину. Думаю, что Путин будет более щедрым, чем должен быть, потому что он хочет покончить с войной. С Украиной мне, честно говоря, тяжелее", — заявил американский лидер.

Ранее в своей социальной сети Трамп написал, что рассматривает возможность введения масштабных банковских санкций, дополнительных ограничений и пошлин против России. Он пояснил, что эти меры будут действовать до тех пор, пока стороны не достигнут прекращения огня и окончательного мирного соглашения.

Также Трамп заявил, что должен получить ответ от Украины о готовности к урегулированию конфликта.

"Если они не хотят урегулирования, мы уходим оттуда", — заявил он.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что президент США Дональд Трамп искренне считает, что Украина должна будет принять условия мирного соглашения с российским режимом, потому что у неё якобы "нет выбора". Кроме того, он заявил о "значительном прогрессе" в продвижении мирного соглашения между Украиной и россиянами, которое должно прекратить боевые действия.