Президент США случайно мотивировал сборную Канады по хоккею

В ночь на пятницу, 21 февраля (время киевское), в Бостоне (США) состоялся финал хоккейного Турнира четырех наций, который организовала Национальная хоккейная лига (НХЛ). К слову лучшая лига мира продолжает поддерживать российских игроков, в частности путинистов.

Поединок, который состоялся на арене "Ти Ди Гарден", завершился победой сборной Канады со счетом 3:2. Победную шайбу в ворота американцев оформил форвард "Эдмонтона" Коннор Макдэвид в первом овертайме, передает "Телеграф".

Видеообзор матча США — Канада в финале Турнира четырех наций

Невероятно, но лучшим мотиватором для канадцев выступил президент США Дональд Трамп. Глава Белого Дома хотел подбодрить своих игроков перед решающим поединком и в своей речи вновь назвал Канаду будущим 51-м штатом США.

"Сегодня утром я позвоню нашей великой американской хоккейной команде, чтобы вдохновить их на победу сегодня вечером против Канады, которая с гораздо более низкими налогами и гораздо более сильной безопасностью, однажды, возможно, скоро, станет нашим заветным и очень важным Пятьдесят Первым штатом.

Сегодня вечером я буду выступать перед губернаторами в Вашингтоне, к сожалению, не смогу присутствовать. Но мы все будем наблюдать, и если губернатор Трюдо захочет присоединиться к нам, мы будем очень рады его видеть. Удачи вам всем и отличной игры сегодня вечером. Это так захватывает!" — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Ранее фанаты ХК "Оттава Сенаторс" перед матчем против "Миннесоты Уайлд" в НХЛ освистали гимн США. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп ввел пошлины в размере 25% на весь импорт из Канады.