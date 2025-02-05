Не прошло и месяца, а Трампу уже хотят причитать импичмент: в чем обвиняют

Конгрессмен Эл Грин заявил о намерении инициировать импичмент Дональда Трампа

Президенту США Дональду Трампу могут объявить третий импичмент из-за его заявлений о Секторе Газы. Конгрессмен-демократ Эл Грин инициировал процедуру, обвинив Трампа в поддержке этнических чисток.

Грин заявил, что высказывания президента о принудительном выселении палестинцев неприемлемы и подрывают международное право. Он подчеркнул, что импичмент должен стать "движением народа", а не только политической инициативой.

"Этнические чистки в Газе — это не шутка. Особенно когда они исходят от президента Соединенных Штатов, самого влиятельного человека в мире", — подчеркнул Грин. Он также обвинил Нетаньяху в бездействии, заявив, что премьеру Израиля должно быть стыдно "стоять там и разрешать говорить такие вещи".

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что Соединенные Штаты могут взять под контроль разрушенный войной Сектор Газа и превратить его в "Ривьеру Ближнего Востока". Он также добавил, что США будут отвечать за разминирование территории, развитие региона и планируют создать там "тысячи рабочих мест". Во время пресс-конференции с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Трамп также заявил, что палестинцы должны покинуть Газу, а Египет и Иордания — предоставить им убежище.

"Я встаю, чтобы объявить, что подаю статьи об импичменте президенту за предложенные подлые и отчаянные поступки. Я также поднимаюсь, чтобы сказать, что движение за импичмент будет движением вверх, а не сверху вниз. Люди должны двигаться вперед. Народ должен этого требовать. И когда народ потребовал, это будет сделано. Я делал это раньше. Я заложил основу для импичмента, и это было сделано", – заявил демократ.

Во время первого президентского срока процедуру импичмента Дональда Трампа инициировали 24 сентября 2019 года по решению спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси. Поводом послужило расследование заявления информатора о давлении Трампа на президента Украины Владимира Зеленского с целью начать дело против Гантера Байдена в обмен на военную помощь. 18 декабря 2019 года Конгресс объявил импичмент, но Сенат оправдал Трампа.

За второй импичмент Палата представителей проголосовала 13 января 2021 года, обвинив Трампа в подстрекательстве к штурму Капитолия. За резолюцию выступили 232 конгрессмена, включая 10 республиканцев. Таким образом, Дональд Трамп стал первым американским президентом, которому дважды объявляли импичмент.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что в администрации президента Трампа произошел раскол из-за отсутствия единой позиции по завершению войны в Украине.