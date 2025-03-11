Трамп готов возобновить военную помощь Украине? В США назвали условие

Многое зависит от переговоров в Садовской Аравии

Президент США Дональд Трамп может возобновить военную и разведывательную помощь Украине. Это решение он примет по результатам переговоров в Саудовской Аравии.

Об этом сообщил госсекретарь США Марк Рубио, передает The Washington Post. По его словам, для возобновления военной поддержки Киева есть определенное условие.

Рубио уверен, если лидеры Украины примут обязательства по мирному процессу во время встречи с высокими ставками, тогда Трамп пересмотрит свое решение по военной помощи.

По его словам, США были вынуждены прекратить помощь, ведь "чувствовали, что украинцы не были преданы" переговорам по прекращению войны с Россией. Администрация Трампа не хочет "поощрять войну", предоставляя оружие, она хочет остановить ее.

"Я надеюсь, что мы проведем действительно хорошую встречу и будем в другом месте", — добавил Рубио.

Заметим, что во вторник, 11 марта, в Саудовской Аравии в 11:00 по киевскому времени началась встреча украинской и американской делегаций.

В то же время в США удовлетворены составом украинской стороны на переговорах, ведь высокий государственный статус представителей свидетельствует о готовности Украины "сесть за стол и двигаться вперед". Больше материалов по теме ищите здесь: Переговоры о завершении войны в Украине.

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