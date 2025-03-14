"Слишком тесные связи": что американцы думают об отношениях Трампа с Россией
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Рейтинг поддержки Трампа остается стабильным — на уровне 44%
Дональд Трамп слишком тесно связан с Россией, считает более половины американцев (56%), обеспокоенных этим фактом. Такое мнение, в частности, имеет каждый четвертый республиканца.
Как свидетельствуют результаты нового опроса Reuters/Ipsos, американцы обеспокоены тем, что действующий президент США радикально меняет внешнюю политику Штатов. Около 56% респондентов, среди которых 89% демократов и 27% республиканцев, согласны с утверждением, что Трамп слишком близок к Москве. В то же время, 40% опрошенных не согласились с этим, еще 4% не ответили на вопрос.
Как американцы относятся к помощи Украине в обмен на полезные ископаемые
При этом около половины респондентов (44%) поддерживают план Трампа по "привязке военной поддержки США для Украины получением США доли минеральных богатств Украины". В поддержку этой идеи высказались две трети республиканцев и каждый пятый демократ.
Поддерживают ли жители США планы Трампа по Канаде, Гренландии и Панамскому каналу
Лишь 17% респондентов, в том числе 26% республиканцев, поддержали желание Трампа поглотить Канаду. Однако его идея захвата Гренландии и Панамского канала более популярна среди американцев. 65% республиканцев заявили, что согласны с утверждением, что "США должны взять под контроль Панамский канал, чтобы защитить свою экономику". Около 89% демократов не согласны с этим утверждением.
Почти половина (45%) республиканцев согласны, что США должны "взять под контроль Гренландию, чтобы армия США могла лучше охранять страну". Против этой идеи выступили 88% опрошенных демократов.
Как рассказывал "Телеграф", 13 марта Трамп прокомментировал ряд громких заявлений своего российского коллеги Владимира Путина. Глава США сказал, что надеется на верные шаги Москвы и хотел бы видеть прекращение огня с российской стороны.