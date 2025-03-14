"Слишком тесные связи": что американцы думают об отношениях Трампа с Россией

Рейтинг поддержки Трампа остается стабильным — на уровне 44%

Дональд Трамп слишком тесно связан с Россией, считает более половины американцев (56%), обеспокоенных этим фактом. Такое мнение, в частности, имеет каждый четвертый республиканца.

Как свидетельствуют результаты нового опроса Reuters/Ipsos, американцы обеспокоены тем, что действующий президент США радикально меняет внешнюю политику Штатов. Около 56% респондентов, среди которых 89% демократов и 27% республиканцев, согласны с утверждением, что Трамп слишком близок к Москве. В то же время, 40% опрошенных не согласились с этим, еще 4% не ответили на вопрос.

Как американцы относятся к помощи Украине в обмен на полезные ископаемые

При этом около половины респондентов (44%) поддерживают план Трампа по "привязке военной поддержки США для Украины получением США доли минеральных богатств Украины". В поддержку этой идеи высказались две трети республиканцев и каждый пятый демократ.

Поддерживают ли жители США планы Трампа по Канаде, Гренландии и Панамскому каналу

Лишь 17% респондентов, в том числе 26% республиканцев, поддержали желание Трампа поглотить Канаду. Однако его идея захвата Гренландии и Панамского канала более популярна среди американцев. 65% республиканцев заявили, что согласны с утверждением, что "США должны взять под контроль Панамский канал, чтобы защитить свою экономику". Около 89% демократов не согласны с этим утверждением.

Почти половина (45%) республиканцев согласны, что США должны "взять под контроль Гренландию, чтобы армия США могла лучше охранять страну". Против этой идеи выступили 88% опрошенных демократов.

Как рассказывал "Телеграф", 13 марта Трамп прокомментировал ряд громких заявлений своего российского коллеги Владимира Путина. Глава США сказал, что надеется на верные шаги Москвы и хотел бы видеть прекращение огня с российской стороны.