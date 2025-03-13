Путин согласен на перемирие, но хочет "гарантий" (обновляется)

Глава Кремля сделал ряд громких заявлений

Путин заявил о том, что Россия "согласна с предложениями прекратить боевые действия, но это должно привести к долгосрочному миру". Он также подчеркнул, что Кремль выступает за перемирие с Украиной на 30 суток, но они хотят "гарантий".

Об этом президент России сказал в ходе совместной пресс-конференции с Александром Лукашенко. "Телеграф" собрал главные заявления, которые прозвучали на этот момент.

"Мы согласны с предложениями прекратить боевые действия, но есть нюансы", — заявил Владимир Путин. При этом он добавил, что предложение о прекращении огня должно привести к долгосрочному миру и устранить первопричины "кризиса".

Также Путин подчеркнул, что Кремль хочет гарантий, что во время 30-дневного перемирия Украина не будет проводить мобилизацию, военную подготовку и не будет получать оружие.

Кроме этого, он заявил, что ситуация в Курской области якобы находится полностью под контролем россиян, а группировка ВСУ там в полной изоляции.

Какие еще тезисы озвучил президент РФ на пресс-конференции:

Путин поблагодарил Трампа за "урегулирование ситуации".

Россия якобы ведет переговоры с некоторыми партнерами на Западе об их возможном возвращении на российский рынок.

Идея перемирия правильная, но есть вопросы, которые надо обсудить, в частности, с США.

Договор о взаимной безопасности России и Беларуси вступил сегодня в законную силу.

Напомним, 13 марта переговоры Лукашенко и Путина начались с заявлений белорусского лидера насчет окончания войны в Украине. По словам Лукашенко, у России есть "большие козыри" в ситуации в Украине, поэтому договориться об урегулировании удастся тогда, когда Москва "их достанет".