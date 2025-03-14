Сознательная тактика: в СМИ объяснили, почему администрация Трампа не продлила важное разрешение для России

Отмена исключения значительно усложняет приобретение российской нефти другими странами

Отказ администрации президента США Дональда Трампа продлить 60-дневное исключение для ряда подсанкционных российских банков, позволяющее им обрабатывать платежи за энергоресурсы – не ошибка, а целенаправленная тактика. Таким образом, Белый дом планирует заставить Россию принять условия 30-дневного перемирия, предложенного США и Украиной.

Об этом сообщает CBS News со ссылкой на собственные источники. Отмечается, что Министерство финансов США отказалось продолжать 60-дневное исключение для ряда российских банков, позволяющее им обслуживать платежи за российские энергоресурсы. Отныне у российских банков нет никакого доступа к американским платежным системам для проведения транзакций.

Среди подсанкционных российских финансовых учреждений, ранее освобожденных от санкций — "Внешэкономбанк", "Финансовая корпорация Открытие", "Совкомбанк", "Сбербанк", "ВТБ Банк", "Альфа-Банк", "Росбанк", "Банк Зенит", "Банк Санкт-Петербург". Кроме того, фактически заблокирована деятельность Мосбиржи.

Отмена исключения существенно затрудняет приобретение российской нефти другими странами. Но пострадают не только нефтяные продажи. Теперь мировые страны, в том числе страны Европейского Союза, не имеют права покупать российские энергоресурсы. В противном случае администрация США имеет полное право ввести против покупателя вторичные санкции.

Напомним, сенатор США Линдси Грэм заявлял о том, что если Россия откажется от предложенного Украиной и Соединенными Штатами 30-дневного прекращения огня, в Россию должны быть наложены санкции. И эти санкции следует ввести не только против России, но и против стран, покупающих российские товары.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что в четверг, 13 марта, президент США Дональд Трамп отреагировал на ряд громких заявлений своего российского коллеги Владимира Путина. Он сказал, что надеется на верные шаги Москвы и хотел бы видеть прекращение огня с российской стороны.