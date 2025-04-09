Трамп поставил тарифы на паузу: рынок уже отреагировал

На рынке наблюдается подъем

Президент США Дональд Трамп пока передумал вводить торговые пошлины против всего мира и выделил паузу на три месяца для обсуждения деталей. Исключением оказался лишь Китай, против которого пошлины в размере 125% вступят в силу немедленно.

Об этом Трамп сообщил в своей соцсети Truth. По его словам, более 75 стран связались с представителями США, чтобы начать переговоры по решению торговых вопросов.

"Я разрешил 90-дневную паузу, а также существенное снижение взаимных тарифов в течение этого периода на 10%, что также вступает в силу немедленно", — написал он.

При этом он отметил, что надеется на то, что Пекин в скором времени поймет, что "ограбление США и других стран больше не является устойчивым или приемлемым". Однако до тех пор он вводит 125% торговых пошлин на все товары из Китая.

Стоит отметить, что рынки на эту новость отреагировали моментально. Американские компании на фондовых биржах увеличили стоимость суммарно на 3,5 триллиона долларов, а за ними подпрыгнула стоимость нефти и криптовалют.

"90-дневную паузу сделали, потому что Трамп хочет участвовать в переговорах, а не из-за реакции рынка", — прокомментировал предыдущее падение министр финансов США Скотт Бессент.

Как сообщалось ранее, Китай до этого официально объявил о повышении пошлин на американские товары с 34 до 84%. На фоне этого Трамп хочет заставить ЕС купить энергоносителей у США на 350 миллиардов долларов, чтобы не вводить тарифы.