У Трампа упал рейтинг из-за его выходок с мировой экономикой

По сравнению с рейтингом Байдена в 2021 году, Трамп имеет гораздо более низкий уровень.

Недавние опросы показали значительное падение поддержки президента США Дональда Трампа. Это может иметь серьезные последствия для его политической карьеры и усложнить реализацию будущих планов.

Об этом сообщает "Newsweek".

Причины падения рейтинга

Последние данные указывают, что рейтинг одобрения американского лидера достиг самого низкого уровня с начала его второго срока. По результатам опроса Navigator Research (3-7 апреля), 44% респондентов одобряют его деятельность, а 53% — не одобряют.

Еще один опрос, проведенный компанией Cygnal (1-3 апреля), показал аналогичный результат. Это также указывает на значительное падение поддержки по сравнению с февральскими данными, когда рейтинг был положительным.

Влияние экономической политики на рейтинг

Падение рейтинга Трампа частично связано с его экономической политикой, в частности, объявлением о новых тарифах, которые вызвали тревогу среди бизнеса и экономистов.

Повышение тарифов на импорт из союзных стран привело к нестабильности на фондовых рынках, и, несмотря на критику, президент США защищал свое решение, утверждая, что "иногда нужно принять лекарства, чтобы что-то исправить".

Эта политика привела к тому, что 55% американцев, по информации Navigator, не одобряют его экономические действия и новые тарифы, являющиеся самым высоким уровнем негативной оценки за последнее время.

Сравнение с рейтингом Джо Байдена

По сравнению с рейтингом Джо Байдена в 2021 году, Дональд Трамп имеет гораздо более низкий уровень одобрения. Согласно данным RealClearPolitics, рейтинг Трампа 9 апреля 2021 составлял 46%, в то же время рейтинг Байдена тогда был 55%.

Сравнение с первым сроком и ожидание будущего

В отличие от первого срока действующего президента США, когда его рейтинг одобрения составлял 40% на 2017 год, сейчас его поддержка несколько выше. Однако даже в начале второго срока Трамп не смог добиться высокого уровня популярности, ставящего под вопрос его политическую силу в будущем.

Рейтинг одобрения американского лидера может изменяться в зависимости от новых событий, таких как переговоры о российско-украинской войне, экономические трудности и дальнейшие изменения в тарифной политике.

По-прежнему способность Дональда Трампа влиять на политический ландшафт США будет оставаться под вопросом.

Ранее "Телеграф" сообщал, что блоггер и бизнесмен Роман Шрайк объяснил, почему не стоит надеяться на понижение рейтинга Трампа. По его словам, не следует ожидать отставки политики из-за скандалов.