"Телеграф" рассказывает, что думает нейросеть о вероятности того, что Трамп прибегнет к жесткости по отношению к России.

Дональд Трамп не раз говорил, что он благосклонно относится к Путину и всей России, о своих намерениях усиливать дружбу и тому подобное. Но президент РФ не выполнил просьбу Трампа по поводу перемирия.

Может ли это разозлить американского президента? "Телеграф" спросил у нейросети Grok, какова вероятность того, что Трамп начнет жесткую политику в отношении России, потому что будет злым на Путина?

Разбирая этот вопрос, искусственный интеллект сказал, что в отношениях американского и российского президентов исторически были и комплименты, и скрытое соперничество. В частности, Трамп, когда был президентом США впервые (2017-2021), часто говорил, что США должны улучшить отношения с Россией. Однако его же администрация прибегала к санкциям против россиян в ответ на вмешательство в выборы, агрессию против Украины и многое другое.

Это означает, по мнению ИИ, Трамп может быть жестким, если нужно. Это может зависеть от триггера. Например, если президент США воспримет какое-либо действие Путина как личное оскорбление или публичное унижение, поскольку Трамп не терпим к критике и может резко ответить.

Однако Трамп позиционирует себя как миротворец и любит хвастаться, что легко и быстро заключает соответствующие соглашения. По мнению искусственного интеллекта, вероятность того, что Трамп разозлится на Путина, составляет 30-40%.

Ранее "Телеграф" также писал, что Ши смоделировал диалог между Путиным и Трампом и рассказал, кто на кого нажмет.