В США заявили о "других приоритетах" вместо мира в Украине

Рубио заявил о "других приоритетах" Вашингтона

Соединенные Штаты внезапно изменили свою риторику по поводу быстрого завершения войны в Украине. Госсекретарь США Марк Рубио сделал неожиданное заявление после серии встреч в Париже между американскими, европейскими и украинскими представителями.

"В ближайшие дни мы должны определить, возможен ли мир или нет", — заявил Рубио, добавив: "Если это невозможно, мы должны двигаться дальше ", ведь "Соединенные Штаты имеют другие приоритеты".

Такое заявление резко контрастирует с позицией, которую США выражали только днем раньше. На встрече с европейцами в Париже американские официальные лица говорили о желании обеспечить полное прекращение огня в Украине в течение нескольких недель. Участники тогда согласились поддержать главную цель президента США Дональда Трампа по поводу быстрого прекращения войны.

Во время парижского визита Рубио также отмечал важную роль европейских партнеров: "Я думаю, что Великобритания, Франция и Германия могут помочь нам продвинуть дело вперед и приблизить нас к решению. Я считаю их идеи очень полезными и конструктивными".

Ранее "Телеграф" также писал, что Трамп сделал важные заявления о перемирии и соглашение о полезных ископаемых. В Белом Доме прошел брифинг.