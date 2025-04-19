Військової допомоги від США чекати точно не варто? NYT пояснює деталі

Військова допомога США Україні може припинитися після того, як завершиться підтримка, що була погоджена ще минулим президентом Штатів — Джо Байденом. У Білому домі чи на Капітолійському пагорбі практично не ведуться серйозні дискусії щодо наступного пакета зброї для України.

Про це пише The New York Times. За словами європейських чиновників, вони навіть не мають запевнень, що Сполучені Штати продовжать широкий обмін розвідданими щодо України. Це ключовий фактор для здатності Києва завдавати ударів по російських військах та військових об'єктах РФ.

Трамп переглядає відносини з Україною — від підтримки до вигоди

"Насправді, коли Білий дім сьогодні говорить про свої відносини з Україною, зазвичай це стосується того, що він отримує, а не того, що він планує дати", — йдеться у статті.

Триває перегляд угоди про корисні копалини між США та Україною. За словами президента США Дональда Трампа, її може бути укладено вже наступного тижня.

"Угода, якої пан Трамп дійсно прагне, – це угода з Росією. Але для того, щоб туди потрапити, потрібно пройти повз Україну — або оголосивши припинення вогню, або просто відкласти проблему", — пише NYT.

Як повідомляв "Телеграф", державний секретар США Марко Рубіо під час розмови з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте 18 квітня оголосив офіційну позицію США щодо встановлення миру в Україні. Якщо найближчим часом не буде чіткого шляху до миру, США відмовляться від посередництва у мирних переговорах між Києвом та Кремлем.