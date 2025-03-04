Помощь от США все же будет? Журналист The Economist заметил интересную деталь

Высказался и по поводу выдвижения Трампа на Нобелевскую премию мира

США еще не остановили военную помощь Украине окончательно, ведь официального решения пока нет. Большинство заявлений по этому поводу – информация источников и их предположения.

Об этом сообщил журналист издания The Economist Оливер Кэррол. По его словам, все заявления президента США Дональда Трампа пока не подтверждены на документальном уровне. Он утверждает, что решение президента США Дональда Трампа остановить военную помощь, о котором написали в медиа, пока не коснулось реальных действий.

"Чтобы было понятно, у меня нет информации о том, что приказ о прекращении поддержки (поставки оружия) не давался. Дело в том, что до сих пор не было доказательств этого", — говорит Кэррол.

Он утверждает, ссылаясь на собственные источники, что не произошло никаких изменений в обмене разведданными между США и Украиной или в любом другом ключевом аспекте военной поддержки со стороны Штатов. Однако это не означает, что приказа об остановке помощи не было.

"Наши партнеры говорят нам, что официального решения не было", — сообщил источник Кэрролла.

К тому же журналист высказался и по поводу выдвижения Трампа на Нобелевскую премию мира. По его словам, попытка Трампа создать мир — это уже не существующий мир, сейчас это громкие заявления и слова. К тому же, эту премию присуждают в Европе.

"Но премии за огромный мир нуждаются в европейском одобрении и обычно присуждаются только тем, кто защищает жертв конфликта. Хватаюсь за соломинку, знаю…" — добавляет Кэррол.

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